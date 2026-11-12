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Primátor Levoče Vilkovský a mestskí poslanci zložili slávnostný sľub
Vilkovský v októbrových komunálnych voľbách kandidoval ako nezávislý a o primátorský post sa uchádzal ako jediný kandidát. Hlas mu pri takmer 34-percentnej účasti odovzdalo viac ako 2500 voličov.
Autor TASR
Levoča 12. novembra (TASR) - Primátor Levoče Miroslav Vilkovský, ktorý v októbrových komunálnych voľbách obhájil svoj post, zložil vo štvrtok na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva sľub. Ten zložili aj novozvolení poslanci. Nové mestské zastupiteľstvo má 17 poslancov, z ktorých 11 obhájilo svoj mandát a šiesti sú nováčikmi. Vilkovský chce v novom volebnom období pokračovať v rozpracovaných investičných projektoch, rozvoji nájomného bývania, infraštruktúry a cestovného ruchu.
„Úspech samosprávy sa nemeria počtom začatých projektov, ale počtom tých dokončených,“ uviedol Vilkovský vo svojom príhovore. Prvou prioritou je podľa neho dokončenie rozpracovaných bytových a infraštruktúrnych projektov. Mesto chce pokračovať v rozvoji nájomného bývania, ktoré je podľa primátora dôležité najmä pre mladé rodiny, ako aj v obnove miestnych komunikácií a rekonštrukcii čistiarne odpadových vôd. Pokračovať chce aj v príprave množstvového zberu odpadu.
Druhou prioritou je vytváranie lepších podmienok pre ekonomický rozvoj mesta. Samospráva podľa Vilkovského nemôže sama zabezpečiť nové pracovné miesta, môže však vytvárať prostredie, ktoré zamestnanosti pomáha. Treťou prioritou bude rozvoj cestovného ruchu a kultúry vrátane obnovy mestského opevnenia a meštianskych objektov. Pozornosť chce primátor venovať aj modernizácii škôl, podpore vzdelávania, umeleckej a športovej činnosti detí a mládeže, dostupnosti zdravotnej starostlivosti a seniorom.
Vilkovský zároveň vyzval poslancov na spoluprácu. „Cieľom nemá byť presadzovanie osobných či politických záujmov, ale predovšetkým prosperita nášho mesta a jeho obyvateľov,“ zdôraznil.
V 17-člennom mestskom zastupiteľstve bude pôsobiť 12 nezávislých poslancov, štyria z KDH a jeden z SNS. Poslanecký mandát obhájili Vladimír Adamkovič, Vladimír Babej, Jana Suráková, Jaroslav Kramarčík, Michal Kašper, Pavol Papcun, Lýdia Budziňáková, Ingrid Dzurňáková, Ján Lorko, Radoslav Kellner a Ľubomír Repaský. Novými členmi mestského parlamentu sú Silvester Hradiský, Pavol Kopaničák, Marek Cimbala, Samuel Michal Hric, Anna Kravecová a Štefan Plačko.
Vilkovský v októbrových komunálnych voľbách kandidoval ako nezávislý a o primátorský post sa uchádzal ako jediný kandidát. Hlas mu pri takmer 34-percentnej volebnej účasti odovzdalo viac ako 2500 voličov.
„Úspech samosprávy sa nemeria počtom začatých projektov, ale počtom tých dokončených,“ uviedol Vilkovský vo svojom príhovore. Prvou prioritou je podľa neho dokončenie rozpracovaných bytových a infraštruktúrnych projektov. Mesto chce pokračovať v rozvoji nájomného bývania, ktoré je podľa primátora dôležité najmä pre mladé rodiny, ako aj v obnove miestnych komunikácií a rekonštrukcii čistiarne odpadových vôd. Pokračovať chce aj v príprave množstvového zberu odpadu.
Druhou prioritou je vytváranie lepších podmienok pre ekonomický rozvoj mesta. Samospráva podľa Vilkovského nemôže sama zabezpečiť nové pracovné miesta, môže však vytvárať prostredie, ktoré zamestnanosti pomáha. Treťou prioritou bude rozvoj cestovného ruchu a kultúry vrátane obnovy mestského opevnenia a meštianskych objektov. Pozornosť chce primátor venovať aj modernizácii škôl, podpore vzdelávania, umeleckej a športovej činnosti detí a mládeže, dostupnosti zdravotnej starostlivosti a seniorom.
Vilkovský zároveň vyzval poslancov na spoluprácu. „Cieľom nemá byť presadzovanie osobných či politických záujmov, ale predovšetkým prosperita nášho mesta a jeho obyvateľov,“ zdôraznil.
V 17-člennom mestskom zastupiteľstve bude pôsobiť 12 nezávislých poslancov, štyria z KDH a jeden z SNS. Poslanecký mandát obhájili Vladimír Adamkovič, Vladimír Babej, Jana Suráková, Jaroslav Kramarčík, Michal Kašper, Pavol Papcun, Lýdia Budziňáková, Ingrid Dzurňáková, Ján Lorko, Radoslav Kellner a Ľubomír Repaský. Novými členmi mestského parlamentu sú Silvester Hradiský, Pavol Kopaničák, Marek Cimbala, Samuel Michal Hric, Anna Kravecová a Štefan Plačko.
Vilkovský v októbrových komunálnych voľbách kandidoval ako nezávislý a o primátorský post sa uchádzal ako jediný kandidát. Hlas mu pri takmer 34-percentnej volebnej účasti odovzdalo viac ako 2500 voličov.