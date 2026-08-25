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Primátor Liptovského Mikuláša bude vo voľbách obhajovať svoj post
Blcháč predstavil aj svoj tím 25 kandidátov na poslancov do mestského zastupiteľstva, ktorý tvoria odborníci z rôznych oblastí.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 25. augusta (TASR) - Súčasný primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč bude v jesenných komunálnych voľbách obhajovať svoj post. Kandiduje za koalíciu strán Hlas-SD a Smer-SD. Ako informoval na utorkovej tlačovej konferencii, svoju kandidatúru stavia na výsledkoch štyroch funkčných období, ale aj na rozbehnutých projektoch. Spolu so svojím tímom má pripravené investície za 60 miliónov eur - od nájomného bývania a obnovy župného domu až po rekonštrukciu plavárne či výstavbu novej multifunkčnej športovej haly.
„Za štyri funkčné obdobia sme spolu s mojím tímom urobili kus práce. Liptovský Mikuláš sa výrazne zmenil. Vybudovali sme sebavedomé centrum regiónu - miesto pre život, prácu, podnikanie, šport, kultúru aj oddych. Naše výsledky hovoria samy za seba,“ uviedol Blcháč.
Ako ďalej informoval, za posledné funkčné obdobie získalo mesto pod jeho vedením 20 miliónov eur z eurofondov, grantov a dotácií a hodnota mestského majetku narástla o vyše sedem miliónov eur. „Zrekonštruovali sme takmer 20.000 metrov ciest a chodníkov za desať miliónov eur, vytvorili sme a zrekonštruovali vyše 1300 parkovacích miest, založili mestský sociálny podnik aj inovačné združenie. Pokračovať môžem športoviskami, ktoré nám závidia aj väčšie mestá. Dnes už v Liptovskom Mikuláši máme zrekonštruovaný futbalový aj zimný štadión, moderný atletický areál, nový pumptrack či skatepark, ale aj kilometre nových cyklochodníkov a cyklotrás,“ doplnil.
Blcháč predstavil aj svoj tím 25 kandidátov na poslancov do mestského zastupiteľstva, ktorý tvoria odborníci z rôznych oblastí - zdravotníctva, verejnej správy, sociálnych služieb, dopravy, ekonomiky, športu, kultúry, vzdelávania, cestovného ruchu a rozvoja mesta.
Ján Blcháč je druhým známym kandidátom na primátorský post v Liptovskom Mikuláši. Začiatkom júna ohlásila kandidatúru mestská poslankyňa Táňa Šufliarská, ktorá je kandidátkou Progresívneho Slovenska s podporou politických strán a hnutí SaS, Demokrati, Hnutie Slovensko i Občianska konzervatívna strana.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
„Za štyri funkčné obdobia sme spolu s mojím tímom urobili kus práce. Liptovský Mikuláš sa výrazne zmenil. Vybudovali sme sebavedomé centrum regiónu - miesto pre život, prácu, podnikanie, šport, kultúru aj oddych. Naše výsledky hovoria samy za seba,“ uviedol Blcháč.
Ako ďalej informoval, za posledné funkčné obdobie získalo mesto pod jeho vedením 20 miliónov eur z eurofondov, grantov a dotácií a hodnota mestského majetku narástla o vyše sedem miliónov eur. „Zrekonštruovali sme takmer 20.000 metrov ciest a chodníkov za desať miliónov eur, vytvorili sme a zrekonštruovali vyše 1300 parkovacích miest, založili mestský sociálny podnik aj inovačné združenie. Pokračovať môžem športoviskami, ktoré nám závidia aj väčšie mestá. Dnes už v Liptovskom Mikuláši máme zrekonštruovaný futbalový aj zimný štadión, moderný atletický areál, nový pumptrack či skatepark, ale aj kilometre nových cyklochodníkov a cyklotrás,“ doplnil.
Blcháč predstavil aj svoj tím 25 kandidátov na poslancov do mestského zastupiteľstva, ktorý tvoria odborníci z rôznych oblastí - zdravotníctva, verejnej správy, sociálnych služieb, dopravy, ekonomiky, športu, kultúry, vzdelávania, cestovného ruchu a rozvoja mesta.
Ján Blcháč je druhým známym kandidátom na primátorský post v Liptovskom Mikuláši. Začiatkom júna ohlásila kandidatúru mestská poslankyňa Táňa Šufliarská, ktorá je kandidátkou Progresívneho Slovenska s podporou politických strán a hnutí SaS, Demokrati, Hnutie Slovensko i Občianska konzervatívna strana.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.