Primátor Liptovského Mikuláša má troch vyzývateľov

Liptovský Mikuláš 14. septembra (TASR) – O funkciu primátora mesta Liptovský Mikuláš sa v jesenných komunálnych voľbách budú uchádzať štyria kandidáti. Okrem súčasného primátora Jána Blcháča (Hlas-SD, Smer-SD) kandidujú ekonómka Lucia Cukerová, právnik Tomáš Martaus a bývalý reprezentačný brankár Ján Laco, všetci traja ako nezávislí. Vyplýva to z informácií od mestskej volebnej komisie v Liptovskom Mikuláši.



O 25 miest v mestskom zastupiteľstve zabojuje 80 uchádzačov v ôsmich volebných obvodoch. V prvom volebnom obvode sa o priazeň voličov bude uchádzať 16 kandidátov, z ktorých si voliči vyberú štyroch poslancov. Z 23 kandidátov v druhom volebnom obvode si Liptovskomikulášania budú vyberať sedem poslancov. Voliči si v treťom volebnom obvode vyberú sedem poslancov z 19 uchádzačov o mandát. V štvrtom, piatom a šiestom volebnom obvode kandidujú zhodne na jedno poslanecké miesto po dvaja ľudia. Zo 14 uchádzačov si v siedmom obvode vyberú troch poslancov. V ôsmom volebnom obvode to bude jeden poslanec z dvoch kandidátov.



Voľby primátora a poslancov mestského zastupiteľstva sa budú konať na konci októbra. Budú spojené s voľbami do samosprávnych krajov.