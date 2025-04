Primátor M. Vallo ocenil sedem osobností, medzi nimi i Z. Kronerovú

Bratislava 24. apríla (TASR) - V Divadle P. O. Hviezdoslava udelil primátor Bratislavy Matúš Vallo vo štvrtok večer Cenu primátora Bratislavy 2025. Tohtoročnými laureátmi sa stalo sedem osobností. Jedno z ocenení bolo udelené in memoriam.



„Odovzdávanie ceny primátora je vzácnou príležitosťou prežiť si pocit bezpodmienečnej prajnosti a vďačnosti. Niečo, čo by malo byť bežnou súčasťou našich každodenných životov, ale dostáva sa nám toho čoraz menej. Oceniť výnimočných ľudí, ktorí prispievajú k sile komunít, nás všetkých posúvajú k lepšej, tolerantnejšej, zdravšej a kultúrnejšej spoločnosti,“ skonštatoval Vallo.



Za dlhoročný spoločenský prínos v oblasti kultúry a výnimočné herecké výkony nielen na pôde bratislavských divadiel si ocenenie odniesla Zuzana Kronerová. Za dlhoročnú odbornú pomoc v boji so závislosťami a vedenie Sanatória AT bola ocenená Jana Žemličková. Za popularizáciu kníh, literatúry a čítania boli ocenení Vladimír Michal a Jana Michalová.



Za inšpiratívny životný príbeh, podporu demokracie a sprostredkovanie dôležitých historických odkazov generáciám, ktoré sa o ochranu demokracie usilujú dnes si ocenenie odniesol Otto Šimko. Za rozvoj komunity a prácu s mládežou u bratislavských saleziánov bol ocenený František Kubovič.



Cena in memoriam bola udelená Lacovi Odstrčilovi za budovanie komunity, lásky k prírode a zmysluplného trávenia voľného času detí prostredníctvom oddielu laického skautingu Vlčia svorka, ktorý v Bratislave funguje nepretržite od roku 1984.



Cena primátora Bratislavy je najvýznamnejším mestským ocenením s dlhoročnou tradíciou. Kandidátov na cenu vyberá primátor Bratislavy spolu s poradným zborom. Jednotlivé nominácie zohľadňujú výnimočný prínos jednotlivcov či kolektívov, ktoré formujú hlavné mesto a zaslúžia si pozornosť, najmä mimoriadne poďakovanie za kultúrny či spoločenský rozvoj mesta.