Primátor M. Vallo ocenil významných ľudí, ktorí rozvíjajú mesto

Cenu primátora za osobitný prínos v oblasti rozvoja športu a mimoriadny príspevok k zdravšiemu životného štýlu v Bratislave si prebrali bratia Peter a Jozef Pukalovičovci.

Bratislava 26. apríla (TASR) - Primátor Bratislavy Matúš Vallo v piatok ocenil významných ľudí, ktorí sa podieľajú na rozvoji hlavného mesta. Cenu primátora tento rok získali Izabella Jégh, bratia Peter a Jozef Pukalovičovci, Henrieta Moravčíková a Dušan Martinčok. Prestížne odovzdávanie cien sa konalo v Mestskom divadle Pavla Országha Hviezdoslava v Bratislave a je tradičným podujatím Bratislavských mestských dní, ktoré oživia hlavné mesto už počas tohto víkendu.



Cenu primátora za celoživotné zásluhy v prospech rozvoja kultúrnej práce s menšinami a dotvárania kozmopolitnej identity mesta Bratislava získala rodáčka z Podunajských Biskupíc a dlhoročná poslankyňa a predsedníčka Mestského výboru Csemadoku v Bratislave Izabella Jégh. "Aktivity tejto organizácie a práca pani Izabelly Jégh s maďarskou menšinou v Bratislave významne obohacujú kultúrny život hlavného mesta a dotvárajú jeho kozmopolitný obraz ako mesta rôznorodého a otvoreného," uviedlo hlavné mesto.



Cenu primátora za osobitný prínos v oblasti rozvoja športu a mimoriadny príspevok k zdravšiemu životného štýlu v Bratislave si prebrali bratia Peter a Jozef Pukalovičovci. Ich profesie sa kedysi líšili, jeden sa venoval právu a druhý cateringovým službám. Na ich profesijnej ceste napokon bratov spojilo spoločné organizovanie bratislavského maratónu. Jeho prvý ročník sa uskutočnil v roku 2006. Svoje úsilie venujú aj organizácii rôznych štafetových, nočných či ženských behov. "Vďaka dlhoročnej činnosti bratov Pukalovičovcov sa Bratislava stáva aktívnejším, športujúcim a zdravším mestom," uviedla bratislavská samospráva.



Cena primátora za mimoriadny odborný prínos v oblasti histórie architektúry a zásluhy v prospech rozvoja architektúry a urbanizmu patrí historičke a kritičke architektúry Henriete Moravčíkovej. Moravčíková sa venuje najmä architektúre 20. storočia a súčasnej architektúre. Napísala stovky štúdií, pripravila množstvo domácich i zahraničných výstav a vydala desiatku kníh o architektúre. Je profesorkou na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity a súčasne vedie Oddelenie architektúry na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave. "Inšpiratívna práca pani Henriety Moravčíkovej prezentuje architektonickú hodnotu Bratislavy uplynulého storočia a prispieva k ďalšiemu rozvoju Bratislavy ako dynamického, no zároveň ohľaduplného a zodpovedného mesta," uviedlo mesto.



Cenu primátora za kreatívne projekty inšpiratívnej práce so susedskou komunitou i seniormi a za dotváranie identity Bratislavy ako tolerantného a priateľského mesta získal Dušan Martinčok. Pôvodom je z Košíc, momentálne žije a pôsobí v Bratislave. Vyštudoval právo a niekoľko rokov sa venoval právnemu prekladu na Súdnom dvore Európskej únie v Luxemburgu. Rozhodol sa však vrátiť na Slovensko, aby búral nedôveru medzi ľuďmi a ich predsudky. "Hnevalo ho, že susedia sa spolu vôbec nerozprávajú, ledva sa pozdravia a v roku 2011 sa to rozhodol zmeniť. Vytvoril priateľskú komunitu a vznikol projekt Susedia na dvore, ktorý aktívne funguje už deviaty rok," spresnilo mesto. Založil aj občianske združenie Zrejme, ktoré bojuje za lepšie postavenie starších ľudí v spoločnosti.



Cena primátora Bratislavy je najvyššie samosprávne ocenenie. Udeľuje sa ľuďom, ktorí sa významným, ale nezištným spôsobom zaslúžili o občiansky, kultúrny, spoločenský či športový rozvoj hlavného mesta a spoločnosti.