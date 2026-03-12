< sekcia Regióny
Primátor Malaciek J. Říha bude opäť kandidovať, šéfuje od roku 2014
Autor TASR
Bratislava/Malacky 12. marca (TASR) - Primátor Malaciek Juraj Říha sa bude v tohtoročných jesenných voľbách opätovne uchádzať o tento post. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Ľubica Pilzová. Říha je primátorom od roku 2014, aktuálne volebné obdobie je tak jeho tretím.
„Cítim, že mám naďalej dostatok síl, skúseností aj kontaktov, aby som dostal do finále naše najväčšie ciele v odklone tranzitnej dopravy v podobe dvoch diaľničných križovatiek či vybudovaní kultúrneho domu s ďalším námestím. Malačania si zaslúžia výsledky,“ skonštatoval Říha.
Dôvodov pokračovať má podľa vlastných slov niekoľko. Ambíciou je rozširovanie siete mestských cyklotrás, pokračovanie rekonštrukcie kaštieľa či príprava zariadenia pre deti so špecifickými potrebami. Rovnako tak nový zberný dvor, nová základná škola, kompletná obnova fasády s technológiami v športovej hale Malina i rekonštrukcia centrálnej časti mesta v zóne Zámocká. Pokračovať by chcel tiež v získavaní externých zdrojov na projekty, bez ktorých by mnohé investície neboli možné.
Priznáva však zároveň, že nie všetko sa za posledné roky podarilo naplniť podľa predstáv. V tejto súvislosti vníma najmä tri témy, ktoré je podľa jeho slov odhodlaný posunúť vpred. Spomenul prípravu projektovej dokumentácie pre cestné prepojenie sídliska Juh s Cestou mládeže, nezrealizované stavebné rozšírenie svetelnej križovatky od jedného z obchodných reťazcov a nezískanie peňazí na výstavbu ďalších nájomných bytov.
Okrem súčasného šéfa mestskej samosprávy zatiaľ nikto iný svoju kandidatúru na tento post neohlásil.