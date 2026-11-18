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Primátor Malaciek J. Říha i mestskí poslanci zložili sľub
S bývalým mestským zastupiteľstvo zvládli podľa jeho slov aj tie najnáročnejšie úlohy, ktoré si dali za cieľ, a rovnako verí, že sa aj v novom volebnom období podarí zrealizovať mnoho ďalších vecí.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Opätovne zvolený primátor Malaciek Juraj Říha sa oficiálne ujal vedenia mesta na ďalšie štvorročné volebné obdobie. Stalo sa tak na stredajšom ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Šéf mestskej samosprávy tak začal svoje štvrté volebné obdobie. Spolu s ním zložili sľub aj takmer všetci poslanci z 19-členného poslaneckého zboru. Viceprimátorom Malaciek sa stal opäť Milan Ondrovič.
„Vstupujem do svojho štvrtého volebného obdobia. Dovolím si tvrdiť, že mi ešte veľa zostáva nepoznaného, hoci sa cítim pripravený a skúsený, aby som viedol Malacky ďalšie štyri roky,“ skonštatoval Říha vo svojom príhovore. Na margo novozvolených poslancov poznamenal, že z volieb vzišla „veľmi profesionálna, skúsená a ľudská zostava“, na spoluprácu s ktorou sa teší.
S bývalým mestským zastupiteľstvo zvládli podľa jeho slov aj tie najnáročnejšie úlohy, ktoré si dali za cieľ, a rovnako verí, že sa aj v novom volebnom období podarí zrealizovať mnoho ďalších vecí. Podotkol, že majú schválené finančné prostriedky na viaceré projekty, napríklad rekonštrukciu zóny Zámocká či Kláštorného námestia, ale aj revitalizáciu vnútrobloku na Záhoráckej ulici. V pláne je tiež výstavba centra pre deti so špecifickými potrebami. Pozornosť bude venovaná i doprave. Dokončiť chcú napríklad križovatku D2 Rohožník, v januári 2027 by chcelo mať ministerstvo dopravy vydané povolenie pre križovatku D2 Studienka. V spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom chcú dotiahnuť obchvat.
„Som opatrný v tom, čo sa nám podarí naplniť,“ podotkol Říha s tým, že počas štyroch rokov by chcel dotiahnuť aspoň 80 percent cieľov. Pozornosť by sa podľa neho mala venovať aj nájomnému bývaniu, za kľúčovú považuje tiež starostlivosť o seniorov. Priznal zároveň, že sa obáva najmä nestability a toho, čo sa deje o svete a aký to môže mať vplyv aj na slovenské mestá.
V poslaneckom zbore majú najväčšie zastúpenie poslanci, ktorí rovnako ako samotný primátor kandidovali ako nezávislí. V mestskom zastupiteľstve je ich 11. Ďalších šesť poslancov je z koalície PS, SaS a Demokrati. Dvaja poslanci kandidovali za koalíciu Smer-SD, Hlas-SD a SNS. V poslaneckom zbore sú štyri ženy a 15 mužov.
„Vstupujem do svojho štvrtého volebného obdobia. Dovolím si tvrdiť, že mi ešte veľa zostáva nepoznaného, hoci sa cítim pripravený a skúsený, aby som viedol Malacky ďalšie štyri roky,“ skonštatoval Říha vo svojom príhovore. Na margo novozvolených poslancov poznamenal, že z volieb vzišla „veľmi profesionálna, skúsená a ľudská zostava“, na spoluprácu s ktorou sa teší.
S bývalým mestským zastupiteľstvo zvládli podľa jeho slov aj tie najnáročnejšie úlohy, ktoré si dali za cieľ, a rovnako verí, že sa aj v novom volebnom období podarí zrealizovať mnoho ďalších vecí. Podotkol, že majú schválené finančné prostriedky na viaceré projekty, napríklad rekonštrukciu zóny Zámocká či Kláštorného námestia, ale aj revitalizáciu vnútrobloku na Záhoráckej ulici. V pláne je tiež výstavba centra pre deti so špecifickými potrebami. Pozornosť bude venovaná i doprave. Dokončiť chcú napríklad križovatku D2 Rohožník, v januári 2027 by chcelo mať ministerstvo dopravy vydané povolenie pre križovatku D2 Studienka. V spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom chcú dotiahnuť obchvat.
„Som opatrný v tom, čo sa nám podarí naplniť,“ podotkol Říha s tým, že počas štyroch rokov by chcel dotiahnuť aspoň 80 percent cieľov. Pozornosť by sa podľa neho mala venovať aj nájomnému bývaniu, za kľúčovú považuje tiež starostlivosť o seniorov. Priznal zároveň, že sa obáva najmä nestability a toho, čo sa deje o svete a aký to môže mať vplyv aj na slovenské mestá.
V poslaneckom zbore majú najväčšie zastúpenie poslanci, ktorí rovnako ako samotný primátor kandidovali ako nezávislí. V mestskom zastupiteľstve je ich 11. Ďalších šesť poslancov je z koalície PS, SaS a Demokrati. Dvaja poslanci kandidovali za koalíciu Smer-SD, Hlas-SD a SNS. V poslaneckom zbore sú štyri ženy a 15 mužov.