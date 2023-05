Primátor Malaciek: MV SR chce v meste kemp pre nelegálnych migrantov

Bratislava 10. mája (TASR) - V areáli Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) na Továrenskej ulici v Malackách má vzniknúť humanitárne centrum pre nelegálnych migrantov, ktorí nežiadajú o azyl a štát ich ani nevie vrátiť domov. Vo svojom statuse na sociálnej sieti to tvrdí primátor Malaciek Juraj Říha. "Ministerstvo vnútra SR koná pritom bez toho, aby o tomto kroku informovalo mesto," zdôraznil. Rezort pre TASR uviedol, že v areáli sa v súčasnosti nevykonávajú žiadne aktivity, ktoré by súviseli s výstavbou dočasného núdzového ubytovania.



Malacký primátor na sociálnej sieti uviedol, že podľa jeho informácií končiaci minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) mal podpísať kontingenčný plán a nariadiť, aby Malacky neboli informované.



Říha zdôrazňuje, že jeho hnev nie je namierený voči ľuďom, ktorí žiadajú o azyl a snažia sa nájsť na Slovensku miesto, kde môžu v pokoji prežiť nepriaznivú situáciu vo svojej domovine. "Takýmto ľuďom musíme poskytnúť ochranu. Rezort vnútra však chce na územie mesta a bez vedomia Malačanov vpustiť migrantov, ktorí hranice prekročili nelegálne," upozorňuje. "Toto zariadenie má byť navyše bez obmedzenia pohybu, rovnako tam nemá byť zabezpečená zdravotná starostlivosť," dodáva primátor Malaciek vo svojom statuse.



Ministerstvo vnútra v reakcii pripomenulo, že kontingenčný plán sa pripravoval preventívne pre prípad, ak by Slovensko čelilo zvýšenému náporu tranzitných migrantov. Hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová zároveň v tejto súvislosti uistila o ochote zástupcov ministerstva stretnúť sa so všetkými relevantnými stranami vrátane vedenia Malaciek. Má sa tak stať pri prezentácii finálnej verzie materiálu. "Fakt je, že v areáli Záchrannej brigády HaZZ Malacky v súčasnej dobe nie sú vykonávané žiadne práce v súvislosti s výstavbou dočasného núdzového ubytovania," upozornila Eliášová.



Priznala, že plánované aktivity smerujú k výstavbe takéhoto zariadenia, má však prioritne slúžiť pre civilné obyvateľstvo v prípade krízových situácií, ako sú požiare, povodne a podobne. "Dočasné núdzové ubytovanie môže byť tiež využité pre členov bezpečnostných zložiek v súvislosti so zabezpečovaním ochrany života, zdravia a majetku občanov SR, prípadne budú na základe platných dohôd poskytnuté na krátkodobé ubytovanie bezpečnostných zložiek iných štátov alebo využité s cieľom poskytovania núdzového ubytovania pre osoby utekajúce pred vojnovým konfliktom či z iných dôvodov," dodala hovorkyňa.