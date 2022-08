Primátor Martina J. Danko sa bude opäť uchádzať o svoj post

Martin 22. augusta (TASR) – Primátor Martina Ján Danko sa bude v tohtoročných komunálnych voľbách opäť uchádzať o svoj post. Kandidovať bude ako nezávislý. V pondelok o tom informoval v tlačovej správe.



Počas najbližších štyroch rokov plánuje okrem iného dokončiť výstavbu novej nemocnice, pokračovať v oddlžovaní mesta a rekonštrukcii ciest a chodníkov. "Mesto má novú ekologickú mestskú hromadnú dopravu, bezplatnú pre dôchodcov, zdravotne postihnutých a rodičov s deťmi do šiestich rokov. Deti a športovci využívajú nové športové areály. Opravujeme cesty a začali sme s výstavbou moderných domovov pre seniorov. Podarilo sa nám presadiť výstavbu novej martinskej nemocnice. Preinvestovali sme viac prostriedkov ako vo všetkých doterajších volebných obdobiach. A napriek tomu sa nám podarilo znížiť dlh nášho mesta o viac ako 20 percent," priblížil Danko.



"Mnohé rozbehnuté projekty si zaslúžia dokončiť. Tak to cítim, tak mi to hovoria mnohí z vás, s ktorými sa pravidelne stretávam. Preto som sa rozhodol opätovne uchádzať o dôveru ľudí vo voľbách primátora mesta Martin. Mojou ponukou je pokračovať po dobrej ceste. Priviesť novú nemocnicu k životu, pokračovať v rekonštrukcii ciest a chodníkov, dať Martinčanom nové športové príležitosti. A naďalej ozdravovať naše mesto, aby bolo lepším miestom pre život," dodal martinský primátor.