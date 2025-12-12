< sekcia Regióny
Primátor Martina pamätnými medailami ocenil osobnosti vedy a medicíny
Je mi cťou osobne oceniť osobnosti, ktoré formujú budúcnosť nášho mesta i regiónu a zanechávajú nezmazateľnú stopu doma aj v zahraničí, uviedol primátor Ján Danko.
Autor TASR
Martin 12. decembra (TASR) - Mesto Martin si uctilo výnimočné vedecké a medicínske osobnosti, ktorých práca presahuje hranice regiónu aj krajiny. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár, deviatim osobnostiam boli vo štvrtok (11. 12.) odovzdané pamätné medaily primátora za rozvoj vedy, vzdelávania a za šírenie dobrého mena mesta.
„Je mi cťou osobne oceniť osobnosti, ktoré formujú budúcnosť nášho mesta i regiónu a zanechávajú nezmazateľnú stopu doma aj v zahraničí. Ich práca je dôkazom, že hodnota poznania a vzdelania patrí k základom našej spoločnosti,“ uviedol primátor Ján Danko.
Pamätné medaily primátora Martina za rozvoj vedy, vzdelávania a za šírenie dobrého mena mesta získali Dušan Dobrota, Henrieta Hudečková, Ján Kliment, Ľudovít Laca, Dušan Meško, Marián Mokáň, Lukáš Plank, Albert Stránsky a Mirko Zibolen.
