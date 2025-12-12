Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 12. december 2025Meniny má Otília
< sekcia Regióny

Primátor Martina pamätnými medailami ocenil osobnosti vedy a medicíny

.
Na snímke primátor mesta Martin Ján Danko. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Je mi cťou osobne oceniť osobnosti, ktoré formujú budúcnosť nášho mesta i regiónu a zanechávajú nezmazateľnú stopu doma aj v zahraničí, uviedol primátor Ján Danko.

Autor TASR
Martin 12. decembra (TASR) - Mesto Martin si uctilo výnimočné vedecké a medicínske osobnosti, ktorých práca presahuje hranice regiónu aj krajiny. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár, deviatim osobnostiam boli vo štvrtok (11. 12.) odovzdané pamätné medaily primátora za rozvoj vedy, vzdelávania a za šírenie dobrého mena mesta.

Je mi cťou osobne oceniť osobnosti, ktoré formujú budúcnosť nášho mesta i regiónu a zanechávajú nezmazateľnú stopu doma aj v zahraničí. Ich práca je dôkazom, že hodnota poznania a vzdelania patrí k základom našej spoločnosti,“ uviedol primátor Ján Danko.

Pamätné medaily primátora Martina za rozvoj vedy, vzdelávania a za šírenie dobrého mena mesta získali Dušan Dobrota, Henrieta Hudečková, Ján Kliment, Ľudovít Laca, Dušan Meško, Marián Mokáň, Lukáš Plank, Albert Stránsky a Mirko Zibolen.
.

Neprehliadnite

Premiér:Ak EÚ nebude rešpektovať suverénnu politiku, tradície, „skape“

CELÉ ZNENIE: Šiesti predsedovia vlád poslali list von der Leyenovej

KVASNICOVÁ: Neviem si úplne uvedomiť obrovskú váhu tej medaily

VIDEO: NEHODA AUTOBUSU PRI LUČENCI: Hlásia desať zranených