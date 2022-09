Primátor: Mesto Dudince sa pre výpadky v príjmoch nevyhne úprave daní

Dudince 21. septembra (TASR) – Pre energetickú krízu, vysokú infláciu i úpadok cestovného ruchu sa mesto Dudince v Krupinskom okrese nevyhne úprave miestnych daní. Pre TASR to uviedol primátor Dušan Strieborný s tým, že sa to týka dane z nehnuteľnosti.



Pripomenul, že obmedzenia pre ochorenie COVID-19 spôsobili úpadok spoločenského života, čo prinieslo výpadok približne 450.000 eur za roky 2021 a 2022 z príjmov mestského rozpočtu. "Chcem tým len poukázať na to, že naše kúpeľné mesto je podstatnou mierou závislé od cestovného ruchu a obsadenia ubytovacích zariadení," podotkol. Primátor sa obáva, že vysoká inflácia i energetická kríza ovplyvnia rozvoj turizmu aj v najbližšom období. Tým sa tak podľa neho opäť znížia príjmy pre samosprávu.



Ako dodal, v súčasnosti sa pre spomenuté faktory ťažko pristupuje k rozvojovým plánom. "V najhoršom technickom stave sú budova mestského úradu a kultúrneho domu pre problém s nevysporiadanými pozemkami," zhrnul s tým, že samospráva sa im však plánuje venovať. Vyžaduje si to nielen ich technický stav, ale aj energetické zhodnotenie, zdôraznil primátor.



Podľa neho by mesto chcelo hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom. "Zároveň sa sa budeme snažiť získať finančné krytie aj z iných zdrojov. Či už sú to dotácie ministerstiev, prostriedky z plánu obnovy alebo Európske štrukturálne a investičné fondy," ukončil s tým, že cieľom získania peňazí je rozvoj kúpeľného mesta.