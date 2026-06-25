< sekcia Regióny
Primátor Michaloviec Miroslav Dufinec chce pokračovať vo vedení mesta
Podporu mu vyjadrili minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a podpredseda strany Smer-SD Richard Takáč, poslanci NR SR Igor Šimko (Hlas-SD) a Viliam Zahorčák (Smer-SD).
Autor TASR
Michalovce 25. júna (TASR) - Súčasný primátor Michaloviec Miroslav Dufinec ohlásil vo štvrtok kandidatúru na ďalšie funkčné obdobie. Kandidovať bude za Smer-SD, podporu mu vyjadril aj Hlas-SD. Ako doplnil na tlačovej konferencii, o podpore rokuje aj so SNS, ktorá ho podporila v minulých voľbách, a otvorený je aj spolupráci s ďalšími stranami.
„V samospráve štyri roky nestačia. Aj keď je táto práca psychicky aj fyzicky náročná, každý úspech vás ženie dopredu. Cítim veľkú zodpovednosť, ale aj energiu na to, aby som sa opäť uchádzal o dôveru Michalovčaniek a Michalovčanov a mohol pokračovať v tom, čo sme začali,“ uviedol Dufinec. Program aj kandidátov na poslancov majú predstaviť čoskoro.
Podporu mu vyjadrili minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a podpredseda strany Smer-SD Richard Takáč, poslanci NR SR Igor Šimko (Hlas-SD) a Viliam Zahorčák (Smer-SD). Šimko uviedol, že strana Hlas-SD Dufinca podporuje a zároveň bude mať vo voľbách vlastných kandidátov na poslancov.
Dufinec za priority na ďalšie obdobie označil pokračovanie revitalizácie sídlisk a medziblokových priestorov, riešenie parkovacej politiky, rozvoj mestskej hromadnej dopravy a cyklotrás, modernizáciu mestských budov, škôl a materských škôl, ako aj investície do športovej infraštruktúry. „V rámci hokeja sme veľmi úspešné mesto, ale sme jediné zo všetkých, ktoré hrajú extraligu, kde je len jedna ľadová plocha. Je tu preto aj zo strany štátu veľká podpora, aby sme tréningovú halu vybudovali,“ doplnil Dufinec.
Medzi ďalšie priority zaradil opravy športovísk v školských areáloch, modernizáciu verejného osvetlenia, výstavbu domu smútku a prípravu nájomných bytov cez Štátny fond rozvoja bývania. Podľa Dufinca nemá ísť o sociálne bývanie, ale o byty napríklad pre mladých lekárov, zdravotné sestry a rodiny, ktoré chcú v meste zostať.
O post primátora Michaloviec sa chce uchádzať aj Miroslav Vidovenec, ktorý kandidatúru oznámil v pondelok (22. 6.). Do volieb vstupuje ako nezávislý kandidát s podporou piatich politických strán a hnutí - PS, Demokrati, SaS, Hnutie Slovensko a KDH.
„V samospráve štyri roky nestačia. Aj keď je táto práca psychicky aj fyzicky náročná, každý úspech vás ženie dopredu. Cítim veľkú zodpovednosť, ale aj energiu na to, aby som sa opäť uchádzal o dôveru Michalovčaniek a Michalovčanov a mohol pokračovať v tom, čo sme začali,“ uviedol Dufinec. Program aj kandidátov na poslancov majú predstaviť čoskoro.
Podporu mu vyjadrili minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a podpredseda strany Smer-SD Richard Takáč, poslanci NR SR Igor Šimko (Hlas-SD) a Viliam Zahorčák (Smer-SD). Šimko uviedol, že strana Hlas-SD Dufinca podporuje a zároveň bude mať vo voľbách vlastných kandidátov na poslancov.
Dufinec za priority na ďalšie obdobie označil pokračovanie revitalizácie sídlisk a medziblokových priestorov, riešenie parkovacej politiky, rozvoj mestskej hromadnej dopravy a cyklotrás, modernizáciu mestských budov, škôl a materských škôl, ako aj investície do športovej infraštruktúry. „V rámci hokeja sme veľmi úspešné mesto, ale sme jediné zo všetkých, ktoré hrajú extraligu, kde je len jedna ľadová plocha. Je tu preto aj zo strany štátu veľká podpora, aby sme tréningovú halu vybudovali,“ doplnil Dufinec.
Medzi ďalšie priority zaradil opravy športovísk v školských areáloch, modernizáciu verejného osvetlenia, výstavbu domu smútku a prípravu nájomných bytov cez Štátny fond rozvoja bývania. Podľa Dufinca nemá ísť o sociálne bývanie, ale o byty napríklad pre mladých lekárov, zdravotné sestry a rodiny, ktoré chcú v meste zostať.
O post primátora Michaloviec sa chce uchádzať aj Miroslav Vidovenec, ktorý kandidatúru oznámil v pondelok (22. 6.). Do volieb vstupuje ako nezávislý kandidát s podporou piatich politických strán a hnutí - PS, Demokrati, SaS, Hnutie Slovensko a KDH.