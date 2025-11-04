< sekcia Regióny
Primátor Myjavy nepovažuje petíciu týkajúcu sa bezdomovcov za korektnú
Podľa vedúcej oddelenia sociálnych služieb mesta Jany Gálikovej samospráva monitoruje všetkých ľudí bez domova.
Autor TASR
Myjava 4. novembra (TASR) - Primátor Myjavy Ľubomír Halabrín nepovažuje petíciu Za peknú a čistú Myjavu, ktorú odovzdali obyvatelia na septembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva (MsZ), za úplne korektnú. Uviedol to v pondelok (3. 11.) na zasadnutí MsZ, kde poslanci prerokovali stanovisko radnice. Cieľom petície bolo upozorniť samosprávu na asociálne správanie niektorých obyvateľov a opakované znečisťovanie určitých lokalít.
„Veci, ktoré tam sú opísané, ktoré požadovali, aby sme sa k nim vyjadrili, fungujú. Robia sa aj nad rámec iných miest a iných obcí, ale je to jednoducho ťažký fenomén,“ uviedol pre TASR. Mesto v ďalej v reakcii na petíciu uviedlo, že verejné priestranstvo je určené na pobyt všetkých občanov bez rozdielu sociálneho statusu a bezdomovectvo nie je kriminálny čin. V súčasnosti sú prijaté opatrenia vo forme zvýšenej hliadkovej činnosti mestskej polície.
Halabrín tiež ozrejmil, že sa zúčastnil na stretnutí Združenia miest a obcí Slovenska, kde sa starostovia a primátori sťažovali na rovnaký problém a pýtali sa, aké je riešenie. „Robíme všetko, čo je v našich silách. Otázkou je, či to je postačujúce, pretože niektorí tí ľudia nemajú záujem o pomoc,“ doplnil.
Podľa vedúcej oddelenia sociálnych služieb mesta Jany Gálikovej samospráva monitoruje všetkých ľudí bez domova. „Každého bezdomovca poznáme menom, poznáme jeho sociálnu situáciu,“ priblížila pre TASR. Spomenula tiež, že majú k dispozícii viacero možností vrátane nocľahárne, kde poskytujú aj potravinovú pomoc. Podľa jej slov však majú niektorí psychické problémy či problém s alkoholizmom.
Náčelník mestskej polície Mário Jamriška skonštatoval, že v súvislosti s ľuďmi bez domova riešia oznámenia denne, no vážne problémy sa nevyskytujú. Čo sa týka akejkoľvek manipulácie s nimi, uviedol, že polícia ich nemôže odviesť z verejných priestranstiev. „Išlo by o deportáciu, o zásah do osobných práv a slobôd osoby, ktorý nie je legálny, čiže neprichádza do úvahy,“ ozrejmil.
