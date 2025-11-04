Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Primátor Myjavy nepovažuje petíciu týkajúcu sa bezdomovcov za korektnú

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Podľa vedúcej oddelenia sociálnych služieb mesta Jany Gálikovej samospráva monitoruje všetkých ľudí bez domova.

Autor TASR
Myjava 4. novembra (TASR) - Primátor Myjavy Ľubomír Halabrín nepovažuje petíciu Za peknú a čistú Myjavu, ktorú odovzdali obyvatelia na septembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva (MsZ), za úplne korektnú. Uviedol to v pondelok (3. 11.) na zasadnutí MsZ, kde poslanci prerokovali stanovisko radnice. Cieľom petície bolo upozorniť samosprávu na asociálne správanie niektorých obyvateľov a opakované znečisťovanie určitých lokalít.

„Veci, ktoré tam sú opísané, ktoré požadovali, aby sme sa k nim vyjadrili, fungujú. Robia sa aj nad rámec iných miest a iných obcí, ale je to jednoducho ťažký fenomén,“ uviedol pre TASR. Mesto v ďalej v reakcii na petíciu uviedlo, že verejné priestranstvo je určené na pobyt všetkých občanov bez rozdielu sociálneho statusu a bezdomovectvo nie je kriminálny čin. V súčasnosti sú prijaté opatrenia vo forme zvýšenej hliadkovej činnosti mestskej polície.

Halabrín tiež ozrejmil, že sa zúčastnil na stretnutí Združenia miest a obcí Slovenska, kde sa starostovia a primátori sťažovali na rovnaký problém a pýtali sa, aké je riešenie. „Robíme všetko, čo je v našich silách. Otázkou je, či to je postačujúce, pretože niektorí tí ľudia nemajú záujem o pomoc,“ doplnil.

Podľa vedúcej oddelenia sociálnych služieb mesta Jany Gálikovej samospráva monitoruje všetkých ľudí bez domova. „Každého bezdomovca poznáme menom, poznáme jeho sociálnu situáciu,“ priblížila pre TASR. Spomenula tiež, že majú k dispozícii viacero možností vrátane nocľahárne, kde poskytujú aj potravinovú pomoc. Podľa jej slov však majú niektorí psychické problémy či problém s alkoholizmom.

Náčelník mestskej polície Mário Jamriška skonštatoval, že v súvislosti s ľuďmi bez domova riešia oznámenia denne, no vážne problémy sa nevyskytujú. Čo sa týka akejkoľvek manipulácie s nimi, uviedol, že polícia ich nemôže odviesť z verejných priestranstiev. „Išlo by o deportáciu, o zásah do osobných práv a slobôd osoby, ktorý nie je legálny, čiže neprichádza do úvahy,“ ozrejmil.
