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Primátor Nitry i zvolení poslanci zložili sľuby a ujali sa funkcií
V nitrianskom mestskom zastupiteľstve budú mať väčšinu poslanci koalície strán Demokrati, KDH, SaS, Tím Kraj Nitra, PS, OKS a Hnutie Slovensko.
Autor TASR
Nitra 19. novembra (TASR) - Staronový primátor Nitry Marek Hattas vo štvrtok na ustanovujúcom rokovaní mestského zastupiteľstva zložil sľub a ujal sa vedenia mesta v novom volebnom období. Spolu s ním zložilo sľub aj 31 poslancov, ktorí boli zvolení v októbrových komunálnych voľbách.
V nitrianskom mestskom zastupiteľstve budú mať väčšinu poslanci koalície strán Demokrati, KDH, SaS, Tím Kraj Nitra, PS, OKS a Hnutie Slovensko. V 31-člennom mestskom parlamente obsadia 24 poslaneckých kresiel. Zvyšných sedem mandátov získali nezávislí kandidáti. Do poslaneckých lavíc zasadne osem žien a 23 mužov. Najviac, 25 členov, bude mať v mestskom parlamente poslanecký klub zložený z 24 koaličných a jedného nezávislého poslanca.
V Nitre bolo v zozname voličov zapísaných 66.075 voličov. Svoje právo voliť využilo 27.101 občanov, platné hlasovacie lístky pre voľby primátora odovzdalo 26.564 voličov. Volebná účasť dosiahla v meste 41,01 percenta. Hattas stojí na čele Nitry od roku 2018 a bude v kresle primátora sedieť tretie volebné obdobie. Vo voľbách získal podporu 13.459 voličov, čo predstavuje 50,66 percenta platných hlasov. Na druhom mieste skončil Igor Kršiak s 10.379 hlasmi a ziskom 39,07 percenta. Rozdiel medzi prvými dvoma kandidátmi predstavoval 3080 hlasov, teda 11,59 percentuálneho bodu.
Podľa Hattasa bude v nasledujúcich štyroch rokoch dôležité sústrediť sa na dotiahnutie rozbehnutých projektov a zároveň rozpracovať nové. „Z tých veľkých projektov by som spomenul napríklad novú hokejovú arénu, zároveň je tu otázka, čo ďalej s kúpaliskom. V rámci tém lokálnych centier máme viaceré rozrobené projekty či architektonické súťaže,“ povedal staronový primátor.
V novom volebnom období sa chce venovať aj centru mesta. „Po rozsiahlej a vydarenej revitalizácii mestského parku je na mieste, aby sme diamant vybrúsili aj z pešej zóny. Určite budeme pokračovať aj v projektoch, ktoré sa týkajú životného prostredia. Zameriame sa tiež na ďalšie budovanie verejných priestorov a vnútroblokov na našich sídliskách,“ skonštatoval primátor.
Hattas očakáva, že sa v nasledujúcom štvorročnom období výrazne zlepší fungovanie mestského zastupiteľstva. „Verím, že tá spolupráca s poslancami bude určite lepšia ako minulé volebné obdobie. Prodemokratický poslanecký klub má dnes 25 členov z 31 poslancov. To znamená, že odborné projekty budeme môcť presadzovať cez zastupiteľstvo v podstate veľmi jednoducho. A bude to hlavne vecná odborná debata namiesto hašterenia, ktoré sme tu prežívali v minulosti,“ dodal primátor.
V nitrianskom mestskom zastupiteľstve budú mať väčšinu poslanci koalície strán Demokrati, KDH, SaS, Tím Kraj Nitra, PS, OKS a Hnutie Slovensko. V 31-člennom mestskom parlamente obsadia 24 poslaneckých kresiel. Zvyšných sedem mandátov získali nezávislí kandidáti. Do poslaneckých lavíc zasadne osem žien a 23 mužov. Najviac, 25 členov, bude mať v mestskom parlamente poslanecký klub zložený z 24 koaličných a jedného nezávislého poslanca.
V Nitre bolo v zozname voličov zapísaných 66.075 voličov. Svoje právo voliť využilo 27.101 občanov, platné hlasovacie lístky pre voľby primátora odovzdalo 26.564 voličov. Volebná účasť dosiahla v meste 41,01 percenta. Hattas stojí na čele Nitry od roku 2018 a bude v kresle primátora sedieť tretie volebné obdobie. Vo voľbách získal podporu 13.459 voličov, čo predstavuje 50,66 percenta platných hlasov. Na druhom mieste skončil Igor Kršiak s 10.379 hlasmi a ziskom 39,07 percenta. Rozdiel medzi prvými dvoma kandidátmi predstavoval 3080 hlasov, teda 11,59 percentuálneho bodu.
Podľa Hattasa bude v nasledujúcich štyroch rokoch dôležité sústrediť sa na dotiahnutie rozbehnutých projektov a zároveň rozpracovať nové. „Z tých veľkých projektov by som spomenul napríklad novú hokejovú arénu, zároveň je tu otázka, čo ďalej s kúpaliskom. V rámci tém lokálnych centier máme viaceré rozrobené projekty či architektonické súťaže,“ povedal staronový primátor.
V novom volebnom období sa chce venovať aj centru mesta. „Po rozsiahlej a vydarenej revitalizácii mestského parku je na mieste, aby sme diamant vybrúsili aj z pešej zóny. Určite budeme pokračovať aj v projektoch, ktoré sa týkajú životného prostredia. Zameriame sa tiež na ďalšie budovanie verejných priestorov a vnútroblokov na našich sídliskách,“ skonštatoval primátor.
Hattas očakáva, že sa v nasledujúcom štvorročnom období výrazne zlepší fungovanie mestského zastupiteľstva. „Verím, že tá spolupráca s poslancami bude určite lepšia ako minulé volebné obdobie. Prodemokratický poslanecký klub má dnes 25 členov z 31 poslancov. To znamená, že odborné projekty budeme môcť presadzovať cez zastupiteľstvo v podstate veľmi jednoducho. A bude to hlavne vecná odborná debata namiesto hašterenia, ktoré sme tu prežívali v minulosti,“ dodal primátor.