Anketa v Nitre: Primátor sa pýta, či sa má vrátiť socha Masaryka
Autor TASR
Nitra 22. apríla (TASR) - Pri rekonštrukcii fontány pred budovou súdu v Nitre bol objavený podstavec, na ktorom bola pravdepodobne v minulosti osadená socha Milana Rastislava Štefánika. Tá stála pred súdom v rokoch 1939 až 1946, kedy ju sem po Viedenskej arbitráži priviezli slovenskí vojaci z Levíc, ktoré pripadli Maďarsku.
Ako uviedol primátor Marek Hattas, socha Štefánika bola v minulosti roztavená. Na jej mieste však do roku 1938 stála socha Tomáša Garrigue Masaryka, ktorá je vo výpožičke v Topoľčiankach. V roku 2000 ju umiestnili do vstupného vestibulu zámku, ktorý býval letným sídlom československých prezidentov.
Nitriansky primátor na sociálnej sieti zverejnil anketu, v ktorej sa verejnosti pýta, či by socha T. G. Masaryka nemala opäť stáť pred budovou súdu v Nitre. „V marci by oslávil svoje 176. narodeniny. Spolu so Štefánikom stáli pri vzniku Československa. Myslíte, že by sa jeho socha mala vrátiť späť?“ pýta sa na názor verejnosti primátor.
Socha prvého československého prezidenta v Nitre bola dielom českého sochára Otta Gutfreunda. Slávnostne bola odhalená 28. októbra 1927 pri príležitosti desiateho výročia vzniku Tatranského pluku a výročia vzniku Československa.
„Autor sa osadenia nedožil, podstavec k soche a osadenie už riešil Vojtech Kerhart. Jej ďalší osud však poznačili dramatické dejiny. Počas druhej svetovej vojny ju nemeckí okupanti odviezli, z Nitry tak na čas úplne zmizla. Po ôsmich rokoch sa síce vrátila a v júni 1947 bola opäť slávnostne odhalená na svojom pôvodnom mieste, no nie na dlho,“ pripomenul primátor.
Masarykova socha bola neskôr odstránená a odložená do skladov Technických služieb. Od roku 1992 bola v depozite Nitrianskej galérie, odkiaľ si ju na podnet Českého spolku v roku 2000 odviezli na základe zmluvy o výpožičke do zámku v Topoľčiankach.
