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Primátor Nového Mesta nad Váhom a mestskí poslanci zložili sľuby
Staronový primátor Nového Mesta nad Váhom František Mašlonka verí v otvorenú komunikáciu s poslancami, i keď môžu mať na niektoré veci rôzny názor.
Autor TASR
Nové Mesto nad Váhom 17. novembra (TASR) - Staronový primátor Nového Mesta nad Váhom František Mašlonka verí v otvorenú komunikáciu s poslancami, i keď môžu mať na niektoré veci rôzny názor. Svoj mandát chce vykonávať zodpovedne a v súlade so zákonmi. Mašlonka to povedal počas príhovoru na utorkovom ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Primátor a všetkých 19 poslancov mestského zastupiteľstva zložili sľuby.
Za prioritu v novom volebnom období považuje dokončenie rozbehnutých projektov ako Zelená oáza, výstavba nájomných bytov, vybudovanie stanice s parkoviskom, ale aj rozbehnutie a dokončenie projektov ako parkovací dom, nový cintorín, príprava projektov pre revitalizáciu vnútrobloku pri bývalých kasárňach či dostavbu nájomných bytov.
„Veľkým záväzkom je vyriešenie statickej dopravy v rámci mesta a zoficiálnenie parkovania tak, aby ulice mesta boli bezpečné nielen pre používateľov vozidiel, ale najmä pre chodcov. Budem sa tiež snažiť, aby sme vedeli budovať kvalitný verejný priestor, aby sa každému obyvateľovi žilo v meste ešte lepšie,“ doplnil primátor s tým, že prioritami sú aj podpora seniorov, rodín a školstva.
Mašlonka ako nezávislý kandidát získal v októbrových komunálnych voľbách 3937 hlasov (50,58 percenta). Druhý skončil Jozef Trstenský (Smer-SD, Hlas-SD, Republika) so ziskom 2926 hlasov (33,77 percenta). Tretia Iveta Antalová (nezávislá) dostala 655 hlasov (8,41 percenta). Štvrtá skončila nezávislá kandidátka Katarína Chlebíková, ktorá dostala 501 hlasov (6,43 percenta), a piaty Tibor Mrázik so ziskom 61 hlasov (0,78 percenta).
V 19-člennom mestskom zastupiteľstve je 15 nezávislých poslancov, štyri ženy a 15 mužov. Poslanecký post z končiaceho volebného obdobia obhájilo 11 poslancov.
Nezávislými poslancami sú Katarína Chlebíková, Jaroslav Bača, Matej Bielik, Martin Kolník, Tatiana Skovajsová, Iveta Antalová, Ľubomír Trautenberger, Andrej Neuschl, Filip Vavrinčík, Karol Durdík, Miroslav Ostrenka, Marián Mora, Ján Pavlíček, Pavol Durdík a Tomáš Malec.
Koalíciu Smer-SD, Hlas-SD budú zastupovať Filip Loffay a Michal Bartek. Koalícia Demokrati, Progresívne Slovensko, SaS bude mať v zastupiteľstve Michala Kimličku a Starostovia a nezávislí kandidáti Miriam Heldesovú.
V Novom Meste nad Váhom odovzdali voliči 7783 platných hlasovacích lístkov, volebná účasť dosiahla 49,09 percenta.
Za prioritu v novom volebnom období považuje dokončenie rozbehnutých projektov ako Zelená oáza, výstavba nájomných bytov, vybudovanie stanice s parkoviskom, ale aj rozbehnutie a dokončenie projektov ako parkovací dom, nový cintorín, príprava projektov pre revitalizáciu vnútrobloku pri bývalých kasárňach či dostavbu nájomných bytov.
„Veľkým záväzkom je vyriešenie statickej dopravy v rámci mesta a zoficiálnenie parkovania tak, aby ulice mesta boli bezpečné nielen pre používateľov vozidiel, ale najmä pre chodcov. Budem sa tiež snažiť, aby sme vedeli budovať kvalitný verejný priestor, aby sa každému obyvateľovi žilo v meste ešte lepšie,“ doplnil primátor s tým, že prioritami sú aj podpora seniorov, rodín a školstva.
Mašlonka ako nezávislý kandidát získal v októbrových komunálnych voľbách 3937 hlasov (50,58 percenta). Druhý skončil Jozef Trstenský (Smer-SD, Hlas-SD, Republika) so ziskom 2926 hlasov (33,77 percenta). Tretia Iveta Antalová (nezávislá) dostala 655 hlasov (8,41 percenta). Štvrtá skončila nezávislá kandidátka Katarína Chlebíková, ktorá dostala 501 hlasov (6,43 percenta), a piaty Tibor Mrázik so ziskom 61 hlasov (0,78 percenta).
V 19-člennom mestskom zastupiteľstve je 15 nezávislých poslancov, štyri ženy a 15 mužov. Poslanecký post z končiaceho volebného obdobia obhájilo 11 poslancov.
Nezávislými poslancami sú Katarína Chlebíková, Jaroslav Bača, Matej Bielik, Martin Kolník, Tatiana Skovajsová, Iveta Antalová, Ľubomír Trautenberger, Andrej Neuschl, Filip Vavrinčík, Karol Durdík, Miroslav Ostrenka, Marián Mora, Ján Pavlíček, Pavol Durdík a Tomáš Malec.
Koalíciu Smer-SD, Hlas-SD budú zastupovať Filip Loffay a Michal Bartek. Koalícia Demokrati, Progresívne Slovensko, SaS bude mať v zastupiteľstve Michala Kimličku a Starostovia a nezávislí kandidáti Miriam Heldesovú.
V Novom Meste nad Váhom odovzdali voliči 7783 platných hlasovacích lístkov, volebná účasť dosiahla 49,09 percenta.