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Primátor O. Kurbel pokračuje na čele Serede, poslanci zložili sľub
Kurbel mal v októbrových voľbách dvoch protikandidátov, zvíťazil však presvedčivo so ziskom 77,73 percenta platných hlasov.
Autor TASR
Sereď 19. novembra (TASR) - Primátor Ondrej Kurbel pokračuje na čele Serede aj druhé volebné obdobie. Na štvrtkovom ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva zložil slávnostný sľub okrem neho aj poslanecký zbor.
Kurbel mal v októbrových voľbách dvoch protikandidátov, zvíťazil však presvedčivo so ziskom 77,73 percenta platných hlasov. Mestskí poslanci vo štvrtok odobrili jeho mesačný plat vo výške približne 6830 eur. Oproti zákonnému základu ide o 50-percentné navýšenie.
Primátor v príhovore hovoril o potrebe spolupráce a hľadaní riešení, ktoré budú prospešné pre obyvateľov. Za uplynulé štyri roky sa podľa jeho slov podarilo posunúť Sereď v mnohých oblastiach vpred. Okrem iného spomenul rekordný objem finančných prostriedkov z externých zdrojov.
„Pred nami zostáva veľa dôležitých úloh. Mnohé projekty si vyžadujú čas, dôslednú prípravu a kontinuitu. Jedným z dôvodov, prečo som sa uchádzal o dôveru obyvateľov, bolo dotiahnuť rozbehnutú prácu do úspešného konca,“ podotkol. Spomenul ukončené verejné obstarávanie na rekonštrukciu futbalového štadióna.
Chce pokračovať v obnove vodovodov a kanalizácií a prepájať ju s opravami ciest a chodníkov. „Našou prioritou sú bezpečnejšie ulice, lepšie podmienky pre deti a mladých ľudí, rozvoj športu aj regulované parkovanie,“ povedal. Hovoril aj o ambícii rekonštrukcie mestských budov, rozvoji služieb pre seniorov a napĺňaní potenciálu kaštieľa a zámockého parku.
Mestskými poslancami sú Martina Hilkovičová, Martin Fačkovec, Vladimír Borkovič, Zuzana Kubányiová, Jozef Blaho, Michal Irsák, Erik Štefanek, Ján Jankulár, Marek Tóth, Branislav Mikuláš, Mária Fačkovcová, Lukáš Bíro, Jana Javorová, Martin Takáč, Mária Jandová, Lukáš Sojka, Samuel Melo, Pavol Šesták (všetci nezávislí) a Slávka Kramárová (SNS).
Kurbel mal v októbrových voľbách dvoch protikandidátov, zvíťazil však presvedčivo so ziskom 77,73 percenta platných hlasov. Mestskí poslanci vo štvrtok odobrili jeho mesačný plat vo výške približne 6830 eur. Oproti zákonnému základu ide o 50-percentné navýšenie.
Primátor v príhovore hovoril o potrebe spolupráce a hľadaní riešení, ktoré budú prospešné pre obyvateľov. Za uplynulé štyri roky sa podľa jeho slov podarilo posunúť Sereď v mnohých oblastiach vpred. Okrem iného spomenul rekordný objem finančných prostriedkov z externých zdrojov.
„Pred nami zostáva veľa dôležitých úloh. Mnohé projekty si vyžadujú čas, dôslednú prípravu a kontinuitu. Jedným z dôvodov, prečo som sa uchádzal o dôveru obyvateľov, bolo dotiahnuť rozbehnutú prácu do úspešného konca,“ podotkol. Spomenul ukončené verejné obstarávanie na rekonštrukciu futbalového štadióna.
Chce pokračovať v obnove vodovodov a kanalizácií a prepájať ju s opravami ciest a chodníkov. „Našou prioritou sú bezpečnejšie ulice, lepšie podmienky pre deti a mladých ľudí, rozvoj športu aj regulované parkovanie,“ povedal. Hovoril aj o ambícii rekonštrukcie mestských budov, rozvoji služieb pre seniorov a napĺňaní potenciálu kaštieľa a zámockého parku.
Mestskými poslancami sú Martina Hilkovičová, Martin Fačkovec, Vladimír Borkovič, Zuzana Kubányiová, Jozef Blaho, Michal Irsák, Erik Štefanek, Ján Jankulár, Marek Tóth, Branislav Mikuláš, Mária Fačkovcová, Lukáš Bíro, Jana Javorová, Martin Takáč, Mária Jandová, Lukáš Sojka, Samuel Melo, Pavol Šesták (všetci nezávislí) a Slávka Kramárová (SNS).