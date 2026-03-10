< sekcia Regióny
Primátor Partizánskeho J. Božik sa chce opätovne uchádzať o svoj post
Božik je primátorom mesta od roku 2010, od roku 2001 tiež pôsobí v Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) a od roku 2023 je predsedom Združenia miest a obcí Slovenska.
Autor TASR
Partizánske 10. marca (TASR) - Primátor Jozef Božik sa chce v tohtoročných komunálnych voľbách opätovne uchádzať o svoj post. Potvrdil to v utorok pre TASR s tým, že do volieb pôjde ako nezávislý kandidát, potrebuje preto ešte získať podpisy od obyvateľov.
„Chcel by som skúsenosti, vedomosti a snahu pracovať s ľuďmi rozvíjať počas ďalšieho mandátu, pokiaľ mi občania doprajú podporu,“ povedal Božik. Podľa svojich slov chce ďalej pokračovať v budovaní otvorenej, transparentnej, komunikatívnej a participatívnej samosprávy.
Primátor poukázal na dobré výsledky hodnotenia transparentnosti, samospráva podľa neho plánuje robiť ďalšie aktivity zamerané na investičný rozvoj, kde má pripravené a predschválené projekty na realizáciu v tomto i budúcom roku. „Chcem aj ďalej participovať na získavaní aj iných, neverejných zdrojov na podporu športu, detí, mládeže, ale aj kultúrneho a spoločenského života. Zároveň by som bol veľmi rád, keby Partizánske pokračovalo v budovaní zázemia pre česko-slovenskú spoluprácu i ďalších aktivitách,“ doplnil a spomenul projekt technických škôlok, spoluprácu s rôznymi organizáciami, projekty pre deti, environmentálnu angažovanosť či fond na podporu tematického vzdelávania.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa majú konať 24. októbra. Predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD) ich zatiaľ oficiálne nevyhlásil, pre TASR však potvrdil, že sa budú konať v tomto termíne.
