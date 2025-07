Primátor Pezinka nepodpísal uznesenie k Suvorovovej ulici

Pezinok 8. júla (TASR) - Primátor Pezinka Roman Mács nepodpísal uznesenie mestského zastupiteľstva (MsZ) z júnového rokovania, na základe ktorého sa má prehodnotiť projektová dokumentácia k rekonštrukcii Suvorovovej ulice. Na sociálnej sieti to odôvodnil prekročením kompetencií poslancov i ohrozením významného spolufinancovania celej investície. Zastupiteľstvo môže do troch mesiacov výkon uznesení opätovne potvrdiť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.



Návrh rekonštrukcie Suvorovovej ulice rátal s rozšírením komunikácie, revitalizáciou zelene i rekonštrukciou vodovodného potrubia i verejného osvetlenia. Na plánovanej investícii vo výške viac ako 2,3 milióna eur sa mala takmer miliónovou investíciou spolupodieľať i Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS). Súčasťou rekonštrukcie malo byť i nahradenie existujúcej vzrastlej zelene novými stromami, radnica v tomto prípade poukazovala aj na zlý dendrologický stav stromov pri ceste.



Zastupiteľstvo 26. júna odsúhlasilo pri prerokovaní návrhu pozmeňujúci poslanecký návrh na prehodnotenie celej projektovej dokumentácie. „S cieľom komplexného riešenia rekonštrukcie ulice so zámerom riešiť cyklopruh, chodník, parkovanie a ponechanie zelene s maximálnym počtom stromov,“ spresnil návrh jeho predkladateľ, poslanec Roman Šipoš.



Primátor v odôvodnení pozastavenia výkonu uznesenia argumentuje, že neexistuje zákonný rámec, na základe ktorého by zastupiteľstvo mohlo nariadiť prepracovanie technickej dokumentácie. „Navyše by takýto zásah ohrozil pripravený projekt, ku ktorému sa viaže plánovaná investícia BVS vo výške približne 840.000 eur, časovo obmedzená do konca roka 2025,“ upozornil pezinský primátor.



Ešte v diskusii na rokovaní zastupiteľstva upozornil, že riešenia, ktoré navrhujú niektorí poslanci, najmä o cyklopruhu, nie sú ani technický možné z hľadiska dispozičných parametrov ulice a lokality.



Viacerí poslanci podporujúci prepracovanie dokumentácie uistili o vedomí dôležitosti rekonštrukcie, vyjadrili však najmä obavy o stratu zelene. Náhradná výsadba podľa nich nenahradí benefity súčasnej aleje poskytujúcej tieň. „Možno sa oprávnene obávať výrazného zvýšenia teploty, ulica navyše môže stratiť svoju vlastnú identitu a rozšírenie komunikácie môže znamenať i rýchlejšiu jazdu áut a tým aj zníženie bezpečnosti na ceste,“ upozornila poslankyňa Eva Pilátová. Podľa poslanca Mariána Šipoša existuje technické riešenie, ktoré by umožnilo napríklad zmenu renovácie verejného osvetlenia i trasovania vodovodného potrubia bez radikálneho zásahu do existujúceho stromoradia.



Primátor na jeho slová poznamenal, že o zámere sa na pôde zastupiteľstva hovorí takmer už dva roky a samotný navrhovaný projekt prerokovávala komisia územného rozvoja, dopravy a životného prostredia, ktorej Šipoš aktuálne predsedá, svoje podnety však vyslovil až teraz. „Je vaše právo tento návrh neschváliť, musím však upozorniť, že investíciu BVS máme v zmysle tohto návrhu garantovanú len do konca roka,“ upozornil poslancov s tým, že najschodnejším a najefektívnejším spôsobom financovania rekonštrukcie je spojenie zdrojov.



Poslankyňa Elena Žárska mieni, že prepracovanie projektovej dokumentácie mieri k úplne novému projektu s iným nákladmi, než sú vyrátané v súčasnosti. Poslanci Tomáš Tahotný i Pavel Alexy zároveň varovali pred čiastkovými riešeniami, ktoré opomínajú riziká dosluhujúcej vodovodnej siete v lokalite.



Mesto si plánovalo na investíciu zobrať úver, pri súhlase poslancov a procese verejného obstarávania odhadovalo začiatok rekonštrukcie na jeseň, práce mali trvať približne pol roka.