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Primátor Pezinka R. Mács i mestskí poslanci zložili sľub
Staronový šéf mestskej samosprávy zároveň podotkol, že spolu s poslaneckým zborom ich čaká veľa práce.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Opätovne zvolený primátor Pezinka Roman Mács sa oficiálne ujal vedenia mesta na ďalšie štvorročné volebné obdobie. Stalo sa tak na štvrtkovom ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Šéf mestskej samosprávy tak začal svoje druhé volebné obdobie. Spolu s ním zložili sľub aj takmer všetci poslanci z 25-členného poslaneckého zboru.
„Začína sa nová kapitola a spoločná práca pre Pezinok,“ skonštatoval Mács vo svojom príhovore s tým, že druhé volebné obdobie nevníma ako samozrejmosť, ale ako veľký záväzok a dôveru pokračovať v začatej práci. Novým poslancom odkázal, že počas najbližších štyroch rokov nemusia mať na všetko rovnaký názor, ale dôležité je, aby mesto spoločne posúvali vpred. Popri tom by však mesto nemalo stratiť svoju identitu a charakter, poukázal pritom najmä na vinohradníctvo.
Staronový šéf mestskej samosprávy zároveň podotkol, že spolu s poslaneckým zborom ich čaká veľa práce. Snahou bude nachádzať rovnováhu medzi novými investíciami a tým, čo robí „Pezinok Pezinkom“. Za jednu zo strategických tém na najbližšie roky označil obchvat Malokarpatska, avšak prioritnými témami bude aj téma zmeny klímy či ochrana vody a zodpovedné hospodárenie s ňou. Popri veľkých strategických projektoch však podľa primátora netreba zabúdať ani na každodenné problémy obyvateľov.
V poslaneckom zbore majú najväčšie zastúpenie poslanci, ktorí rovnako ako samotný primátor kandidovali ako nezávislí. V mestskom zastupiteľstve je ich desať. Len o niečo menej, osem, je poslancov z koalície PS, Demokrati a OKS. Ďalší traja poslanci kandidovali za stranu SOM Slovensko a dvaja za hnutie KDH. Jedného poslanca má strana SaS a rovnako tak strana Starostovia a nezávislí kandidáti. V poslaneckom zbore je šesť žien a 19 mužov.
„Začína sa nová kapitola a spoločná práca pre Pezinok,“ skonštatoval Mács vo svojom príhovore s tým, že druhé volebné obdobie nevníma ako samozrejmosť, ale ako veľký záväzok a dôveru pokračovať v začatej práci. Novým poslancom odkázal, že počas najbližších štyroch rokov nemusia mať na všetko rovnaký názor, ale dôležité je, aby mesto spoločne posúvali vpred. Popri tom by však mesto nemalo stratiť svoju identitu a charakter, poukázal pritom najmä na vinohradníctvo.
Staronový šéf mestskej samosprávy zároveň podotkol, že spolu s poslaneckým zborom ich čaká veľa práce. Snahou bude nachádzať rovnováhu medzi novými investíciami a tým, čo robí „Pezinok Pezinkom“. Za jednu zo strategických tém na najbližšie roky označil obchvat Malokarpatska, avšak prioritnými témami bude aj téma zmeny klímy či ochrana vody a zodpovedné hospodárenie s ňou. Popri veľkých strategických projektoch však podľa primátora netreba zabúdať ani na každodenné problémy obyvateľov.
V poslaneckom zbore majú najväčšie zastúpenie poslanci, ktorí rovnako ako samotný primátor kandidovali ako nezávislí. V mestskom zastupiteľstve je ich desať. Len o niečo menej, osem, je poslancov z koalície PS, Demokrati a OKS. Ďalší traja poslanci kandidovali za stranu SOM Slovensko a dvaja za hnutie KDH. Jedného poslanca má strana SaS a rovnako tak strana Starostovia a nezávislí kandidáti. V poslaneckom zbore je šesť žien a 19 mužov.