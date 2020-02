Primátor Piešťan bude už len niekoľko dní čakať na návrhy na ocenenia

Piešťany 3. februára (TASR) – Už len do konca tohto týždňa majú obyvatelia Piešťan čas zaslať na radnicu svoje návrhy na udelenie Ceny primátora mesta za rok 2019. Je určená tým, ktorí výrazne prispeli k rozvoju mesta v sociálnej, kultúrnej a environmentálnej oblasti. Primátor Peter Jančovič bude prijímať nominácie aj na ocenenie pedagógov, ktorí dosiahli pozoruhodné a mimoriadne výsledky. Vyhlásená je aj anketa Športovec roka. Všetky návrhy musia byť na radnicu doručené do 7. februára.



Pri primátorskej cene v oblasti kultúry ide o Kultúrny počin roka a Kultúrna osobnosť roka. Ďalej sa každoročne udeľuje Cena primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej a humanitárnej a ocenenie Filantrop roka. V environmentálnej oblasti mesto oceňuje aktivity v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Vlani cenu primátora získali fotograf Martin Ričány za projekt 365 tvárí Piešťan, kultúrnou osobnosťou roka 2018 sa stal filmový producent Erik Panák. V oblasti sociálnej bola ocenená skupina dobrovoľníkov za projekt Polievka z lásky, filantropom roka bola vyhlásená Alena Panáková.



V ankete Športovec roka 2019 sú vyhlásené kategórie najúspešnejší mládežnícky športovec – dorastenci do 18 rokov, najúspešnejší dospelý športovec, najúspešnejší kolektív a tréner alebo zaslúžilý pracovník v oblasti športu. V uplynulom roku si ocenenia odniesli majsterka Slovenska a juniorská majsterka Európy v kanoistike Lucia Valová, tenistka Magdaléna Rybáriková, vicemajsterky basketbalovej extraligy Piešťanské Čajky a trénerka plávania Danica Grossmanová.



Pri cene Pedagógovia, na ktorých sa nezabúda... mesto oceňuje pedagógov, ktorí dosiahli pozoruhodné a mimoriadne výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese.