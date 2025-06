Primátor Popradu ubezpečil, že nedopustí odchod investorov

Poprad 17. júna (TASR) - Primátor Popradu Anton Danko ubezpečil, že nedopustí odchod investorov z priemyselného parku v Matejovciach. Na utorkovom mimoriadnom zastupiteľstve uviedol, že si však počkajú na rozhodnutie Okresného súdu (OÚ) v Poprade. Ten má v najbližších dňoch rozhodnúť o žalobe spoločnosti LPH voči mestu o nahradenie prejavu vôle pri predaji pozemkov, ku ktorej sa neskôr pridali aj ďalší investori. Právny zástupca mesta Pavol Antoš pre TASR potvrdil, že vynesenie rozsudku sudkyňa odročila na 25. júna.



„Pokiaľ súd rozhodne, že to máme predať za jeden cent, tak nemám problém to podpísať, ale bez toho to nepodpíšem. Inak by som bol zo strany opozície obvinený za zlé hospodárenie. Chránim mesto, ale aj svoje meno,“ povedal Danko. Upozornil, že celý spor sa mohol skončiť stanoviskom Protimonopolného úradu (PÚ) SR, či v prípade predaja pozemkov za symbolickú cenu ide o štátnu pomoc, alebo nie. Úrad sa však podľa Danka nevyjadril jasne, a preto sa mesto muselo brániť. Ubezpečil, že aj napriek podanej žalobe mesta o vypratanie pozemkov v priemyselnom parku nikto nepríde o prácu, ako to bolo prezentované v médiách.



Antoš vysvetlil, že vzhľadom na to, že mestu spoločnosti neplatili nájom, odporučil samospráve podať žalobu o ušlý zisk. Tú podľa neho sudkyňa Okresného sudu vo Vranove nad Topľou zamietla. „Žalobu o vypratanie pozemkov sme podali po dlhej diskusii a len preto, že súd, ktorý sme v prvom stupni prehrali, povedal, že ak chceme uspieť v odvolaní, musíme podať žalobu o vypratanie. Čo sme mali robiť? Jasné, že to nevyzerá dobre, ale nikto nebude trvať na tom, aby firmy odišli,“ zdôraznil Danko. Potvrdil, že s jednou firmou sa už mesto dohodlo na odpredaji pozemku a s ďalšou aktuálne rokuje.



O zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva za účelom predloženia aktuálnych informácií k sporu požiadali primátora poslanci z klubu Poprad na 1. mieste. Tvrdia, že mesto svojím konaním vysiela negatívne signály smerom k investorom a pre žalobu o vypratanie pozemkov sú v ohrození stovky pracovných miest. Poslanec Jozef Košický navrhol, aby zastupiteľstvo predložilo návrh zmien zásad hospodárenia mesta. „Aby sa zmenili podmienky, kedy sa môže znížiť kúpna cena oproti znaleckému posudku. To by však vyriešilo problém len z časti,“ dodal s tým, že vyjadriť k sporu by sa mal PÚ SR aj Európska komisia.



Sudkyňa OÚ v Poprade bude podľa Antoša riešiť zaujímavú právnu otázku spočívajú v tom, či je mesto povinné dodržať pôvodnú zmluvu uzavretú pred 17 rokmi, pokiaľ sa medzitým zmenili legislatívne podmienky. „Podľa zákona o majetku obcí je darovanie mestského pozemku vylúčené a predaj priemyselných pozemkov za jeden cent za štvorcový meter je fakticky dar. Sme toho názoru, že mesto to urobiť nemôže, pretože by porušilo domácu aj európsku legislatívu o ochrane hospodárskej súťaže. Druhá strana tvrdí opak a má za to, že je potrebné dodržať pôvodnú dohodu. Na súde bude, aby to nejako rozhodol,“ zdôraznil Antoš. Predpokladá však, že skôr ako o rok sa spor nepodarí vyriešiť.