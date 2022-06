Primátor Popradu zastavil proces prípravy linky na spracovanie odpadu

Poprad 6. júna (TASR) - Primátor Popradu Anton Danko vyňal z procesu zmeny územného plánu žiadosť spoločnosti Brantner na vybudovanie linky na spracovanie nie nebezpečného odpadu v katastri mestskej časti Matejovce. Urobil tak podľa svojich slov v rámci svojich kompetencií a aj napriek tomu, že je presvedčený o pozitívach projektu. Na možnú výstavbu len niekoľko desiatok metrov od rodinných domov upozornili poslanci z klubu Poprad 22 minulý týždeň.



"Myslím si, že tento projekt je dobrý, pre mesto veľmi prospešný, pre Matejovčanov nijako nie ohrozujúci a prináša inovatívne riešenie v súvislosti so spracovaním komunálneho odpadu v súlade s environmentálnymi cieľmi Európskej únie. Priznávam však, že pracovníci mestského úradu a hlavne firma Brantner tento zámer v prebiehajúcom procese schvaľovania nedostatočne odkomunikovali so samotnými obyvateľmi Matejoviec," uviedol Danko.



V uplynulých dňoch na sociálnych sieťach i osobne medzi Matejovčanmi táto téma rezonovala. Väčšina vyjadrení bola podľa Danka podložená mnohými zavádzajúcimi tvrdeniami. "Veľká väčšina stanovísk občanov Matejoviec, ktoré sa ku mne dostali, bola zásadne proti tomuto zámeru," dodal. Primátor ešte minulý týždeň v reakcii na kritiku zo strany poslancov ubezpečil, že ak Matejovčania nebudú so zámerom súhlasiť, proces zastaví. "Činím tak teraz a zastavujem tento proces. Všetko je už len v rukách spoločnosti Brantner, ktorá buď nájde inú lokalitu, alebo presvedčí Matejovčanov o výhodách tohto zámeru. V takom prípade budem ochotný tento proces schvaľovania opäť obnoviť," uzatvára popradský primátor.



Matejovčanom podľa opozičných poslancov hrozilo, že pod ich oknami sa budú zhromažďovať a spracovávať tisíce ton odpadu, a to bez verejnej diskusie. Do Popradu sa podľa nich mal sťahovať projekt, ktorý bol neúspešný v katastri obce Gánovce práve pre odpor miestnych obyvateľov.