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Primátor Považskej Bystrice bude mať dvojicu zástupcov a základný plat
Poslanci zvolili aj osemčlennú mestskú radu, predsedov a podpredsedov odborných komisií pri mestskom zastupiteľstve a určili 17 výborov mestských častí.
Autor TASR
Považská Bystrica 24. novembra (TASR) - Prvým zástupcom primátora Považskej Bystrice Maroša Chudovského (nezávislý) bude Tomáš Bořuta (PS, SaS, Demokrati a OKS), druhou viceprimátorkou Veronika Pauer (nezávislá). Chudovský o tom informoval v pondelok (23. 11.) v pracovnej časti ustanovujúceho mestského zastupiteľstva.
Poslanci zvolili aj osemčlennú mestskú radu, predsedov a podpredsedov odborných komisií pri mestskom zastupiteľstve a určili 17 výborov mestských častí.
Chudovský bude poberať minimálny plat určený zo zákona pre primátorov a starostov. Poslanci schválili návrh Bořutu a určili primátorovi mesačný plat vo výške 5201 eur. Zastupiteľstvo môže rozhodnúť o zvýšení platu až o 60 percent. V prípade Chudovského zostane na základnej úrovni.
„Viem, že v minulosti bolo v Považskej Bystrici zvykom základný plat primátora výrazne zvýšiť hneď na začiatku volebného obdobia, a to aj o 50 či 60 percent. Ja som poslancov požiadal, aby mi ponechali základný plat. Mesto preberáme v zlej finančnej kondícii a od prvého dňa budeme musieť hľadať úspory. Som presvedčený, že zvyšovať si plat v tejto situácii by nebolo poctivé a fér ani voči obyvateľom, ani zamestnancom mesta,“ uviedol Chudovský.
Poslanci zvolili aj osemčlennú mestskú radu, predsedov a podpredsedov odborných komisií pri mestskom zastupiteľstve a určili 17 výborov mestských častí.
Chudovský bude poberať minimálny plat určený zo zákona pre primátorov a starostov. Poslanci schválili návrh Bořutu a určili primátorovi mesačný plat vo výške 5201 eur. Zastupiteľstvo môže rozhodnúť o zvýšení platu až o 60 percent. V prípade Chudovského zostane na základnej úrovni.
„Viem, že v minulosti bolo v Považskej Bystrici zvykom základný plat primátora výrazne zvýšiť hneď na začiatku volebného obdobia, a to aj o 50 či 60 percent. Ja som poslancov požiadal, aby mi ponechali základný plat. Mesto preberáme v zlej finančnej kondícii a od prvého dňa budeme musieť hľadať úspory. Som presvedčený, že zvyšovať si plat v tejto situácii by nebolo poctivé a fér ani voči obyvateľom, ani zamestnancom mesta,“ uviedol Chudovský.