Primátor Prahy Z. Hřib sa prvýkrát oficiálne stretol s M. Vallom

Bratislava 17. apríla (TASR) – Bratislavu navštívil v stredu nový primátor Prahy Zdeněk Hřib. Je to jeho prvá oficiálna zahraničná pracovná cesta slovenskej metropoly, na ktorej sa stretol s primátorom Bratislavy Matúšom Vallom.



"Bratislava je prirodzeným partnerským mestom Prahy, preto jedna z mojich prvých ciest viedla, logicky, sem. Praha a Bratislava majú veľa spoločného. Nielen historicky, ale aj ako oporné metropoly, hlavné mestá svojich štátov," uviedol na brífingu v Primaciálnom paláci Hřib.







Obe mestá riešia podľa neho podobné témy, ako je doprava, bývanie, územný rozvoj, adaptácia na klimatickú zmenu či záležitosti trápiace aj iné európske metropoly. Pražský primátor preto vyzdvihuje dôležitosť spolupráce, keďže mnohé riešenia z jedného hlavného mesta sa dajú aplikovať aj v tom druhom. "Verím, že nadviažeme na predchádzajúcu plodnú spoluprácu, ktoré mala Bratislava a Praha v minulých rokoch a že takto budeme pokračovať aj do budúcna," skonštatoval Hřib.



Súhlasí s ním aj šéf bratislavskej samosprávy, podľa ktorého majú obe hlavné mestá veľa spoločných tém. "Určite je to doprava, ale aj bývanie a chýbajúce byty či už v Prahe alebo Bratislave. Sú to aj témy, ktoré nás spájajú a sú väčšie, ako len mestské, a to životné prostredie a témy, aby mohli ľudia v mestách kvalitne žiť," podotkol Vallo.



Pri príležitosti prvého oficiálneho stretnutia primátorov sa koná aj workshop pražského Inštitútu plánovania a rozvoja, ktorý môže v mnohých oblastiach poradiť novovzniknutému Metropolitnému inštitútu Bratislava (MIB). Ide napríklad o územný rozvoj, dopravu, participáciu, architektonické súťaže či spoluprácu s developermi.



Podľa niekdajšieho riaditeľa českého inštitútu a terajšieho prvého námestníka pražského primátora pre rozvoj Petra Hlaváčka je prvým predpokladom pre úspech inštitúcie energia a nadšenie, čiže nerobenie vecí len z povinnosti. S tým by podľa neho v prípade slovenského tímu nemal byť problém. "Druhým predpokladom, v protiváhe k energii, je, aby sa nastavil štandard chovania úradu vo vzťahu k verejnosti, k politikom i odbornej verejnosti," poznamenal Hlaváček.



Aj preto by podľa neho mali byť čo najskôr spracované štandardné materiály. Tie sú dôležité na nastavenie určitých paradigiem a pravidiel správania sa, na základe ktorých sa má pracovať s verejným priestorom. Ide napríklad o manuál verejného priestranstva, stavebné predpisy či politiku správania sa k investorom. "Mestá investorov potrebujú. Investori sú motorom a významnou energiou a ide o nastavenie vzťahov, aby sa energie netrieštili, ale aby pracovali v prospech mesta a ľudí, ktorí v ňom žijú," povedal Hlaváček, ktorý za vrcholný materiál považuje územný plán.