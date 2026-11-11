< sekcia Regióny
Primátor Prešova F. Oľha a poslanci zložili slávnotne sľub
Oľha v komunálnych voľbách 24. októbra získal 12.125 hlasov, čo predstavuje 40,69 percenta.
Autor TASR
Prešov 11. novembra (TASR) - Primátor Prešova František Oľha, ktorý v októbrových komunálnych voľbách obhájil svoj post, zložil v stredu na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva slávnostný sľub. Zložilo ho aj 30 z celkového počtu 31 mestských poslancov. Poslanec Richard Dubovický má podľa primátora zložiť sľub na popoludňajšom rokovaní mestského zastupiteľstva. Oľha chce v novom volebnom období pokračovať v rozbehnutých investičných projektoch, rozvoji športovej infraštruktúry, nájomného bývania a školstva.
„Predovšetkým potrebujeme dokončiť rozbehnuté projekty. Každý, kto stavia rodinný dom, aj podnikatelia vedia, že väčší projekt trvá dlhšie ako rok, dva, tri a často i štyri roky,“ uviedol Oľha. Medzi priority v oblasti športu zaradil výstavbu tréningovej haly, mestskej plavárne a dopravné napojenie zimného štadióna.
V oblasti zelene chce mesto pokračovať v budovaní zelených okruhov a pripraviť mestský park na Masarykovej ulici. Za dôležitú oblasť označil primátor aj rozvoj nájomného bývania. Mesto má podľa neho vo vlastníctve dve lokality vhodné na tento účel, pričom v jednej z nich už disponuje stavebnými povoleniami a pripravuje žiadosť na Štátny fond rozvoja bývania. Mesto podľa primátora aktuálne rokuje aj o nájomnom bývaní na Starej tehelni a chce predstaviť aj rozšírenie kapacít v tejto lokalite.
„Veľkým cieľom je určite ďalej rozvíjať školstvo, obnovovať školské objekty, púšťame sa do viacerých ambicióznych projektov,“ povedal Oľha. Za objekt v najhoršom stave označil Základnú umeleckú školu na Októbrovej ulici, pri ktorej už mesto vybralo zhotoviteľa rekonštrukcie: „Takže pokračovať rovnakým, ak nie vyšším tempom a urobiť pre mesto Prešov čo najviac.“
V novom mestskom zastupiteľstve vznikli dva poslanecké kluby. Klub s názvom Progresívne Slovensko, nezávislí poslanci a Demokrati má 15 členov vrátane poslanca Dubovického. Druhý klub má názov KDH, Slovensko, SaS, Konzervatívci, Za ľudí a NOVA má deväť členov. Siedmi poslanci, ktorí nie sú členmi žiadneho poslaneckého klubu, vystupujú ako nezaradení poslanci.
Primátor zároveň potvrdil, že jeho prvým zástupcom bude mestský poslanec Martin Ďurišin. Druhou viceprimátorkou sa má stať poslankyňa Janette Langová. Jej meno plánuje oficiálne oznámiť počas popoludňajšieho rokovania zastupiteľstva.
V 31-člennom mestskom zastupiteľstve získala v októbrových voľbách najviac mandátov koalícia Progresívne Slovensko, Demokrati a Demokratická strana - Občianski demokrati Slovenska, za ktorú bolo zvolených 12 poslancov vrátane Oľhu. Keďže ten bol zvolený aj za primátora, na jeho poslanecké miesto nastúpila náhradníčka, nezávislá kandidátka Eva Lipková. Koalícia tak má v zastupiteľstve 11 poslancov, nezávislí kandidáti desať. Deväť mandátov získala koalícia KDH, Hnutie Slovensko, SaS, Konzervatívci - Kresťanská únia, Za ľudí a NOVA. Jeden mandát patrí Občianskej konzervatívnej strane.
Oľha v komunálnych voľbách 24. októbra získal 12.125 hlasov, čo predstavuje 40,69 percenta. Druhého v poradí, nezávislého kandidáta Pavla Hagyariho, ktorý získal 7187 hlasov (24,12 percenta), porazil s náskokom 4938 hlasov. Volebná účasť dosiahla 44,19 percenta.
„Predovšetkým potrebujeme dokončiť rozbehnuté projekty. Každý, kto stavia rodinný dom, aj podnikatelia vedia, že väčší projekt trvá dlhšie ako rok, dva, tri a často i štyri roky,“ uviedol Oľha. Medzi priority v oblasti športu zaradil výstavbu tréningovej haly, mestskej plavárne a dopravné napojenie zimného štadióna.
V oblasti zelene chce mesto pokračovať v budovaní zelených okruhov a pripraviť mestský park na Masarykovej ulici. Za dôležitú oblasť označil primátor aj rozvoj nájomného bývania. Mesto má podľa neho vo vlastníctve dve lokality vhodné na tento účel, pričom v jednej z nich už disponuje stavebnými povoleniami a pripravuje žiadosť na Štátny fond rozvoja bývania. Mesto podľa primátora aktuálne rokuje aj o nájomnom bývaní na Starej tehelni a chce predstaviť aj rozšírenie kapacít v tejto lokalite.
„Veľkým cieľom je určite ďalej rozvíjať školstvo, obnovovať školské objekty, púšťame sa do viacerých ambicióznych projektov,“ povedal Oľha. Za objekt v najhoršom stave označil Základnú umeleckú školu na Októbrovej ulici, pri ktorej už mesto vybralo zhotoviteľa rekonštrukcie: „Takže pokračovať rovnakým, ak nie vyšším tempom a urobiť pre mesto Prešov čo najviac.“
V novom mestskom zastupiteľstve vznikli dva poslanecké kluby. Klub s názvom Progresívne Slovensko, nezávislí poslanci a Demokrati má 15 členov vrátane poslanca Dubovického. Druhý klub má názov KDH, Slovensko, SaS, Konzervatívci, Za ľudí a NOVA má deväť členov. Siedmi poslanci, ktorí nie sú členmi žiadneho poslaneckého klubu, vystupujú ako nezaradení poslanci.
Primátor zároveň potvrdil, že jeho prvým zástupcom bude mestský poslanec Martin Ďurišin. Druhou viceprimátorkou sa má stať poslankyňa Janette Langová. Jej meno plánuje oficiálne oznámiť počas popoludňajšieho rokovania zastupiteľstva.
V 31-člennom mestskom zastupiteľstve získala v októbrových voľbách najviac mandátov koalícia Progresívne Slovensko, Demokrati a Demokratická strana - Občianski demokrati Slovenska, za ktorú bolo zvolených 12 poslancov vrátane Oľhu. Keďže ten bol zvolený aj za primátora, na jeho poslanecké miesto nastúpila náhradníčka, nezávislá kandidátka Eva Lipková. Koalícia tak má v zastupiteľstve 11 poslancov, nezávislí kandidáti desať. Deväť mandátov získala koalícia KDH, Hnutie Slovensko, SaS, Konzervatívci - Kresťanská únia, Za ľudí a NOVA. Jeden mandát patrí Občianskej konzervatívnej strane.
Oľha v komunálnych voľbách 24. októbra získal 12.125 hlasov, čo predstavuje 40,69 percenta. Druhého v poradí, nezávislého kandidáta Pavla Hagyariho, ktorý získal 7187 hlasov (24,12 percenta), porazil s náskokom 4938 hlasov. Volebná účasť dosiahla 44,19 percenta.