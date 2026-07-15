Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 15. júl 2026Meniny má Henrich
< sekcia Regióny

Primátor Prešova odvolal mimoriadnu situáciu po búrke zo začiatku júla

.
Na snímke poškodené okno auta po silnej búrke v Prešove v stredu 1. júla 2026. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Búrka spôsobila poškodenie striech na objektoch, vyvrátenie a polámanie stromov a konárov, ktoré zablokovali prejazd cestných komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev.

Autor TASR
Prešov 15. júla (TASR) - Primátor Prešova František Oľha v utorok (14. 7.) o 13.00 h odvolal na území mesta Prešov mimoriadnu situáciu. Bola vyhlásená 1. júla o 18.00 h po intenzívnej búrke spojenej so silným krupobitím, ktorá sa prehnala mestom Prešov. Ako TASR informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, mimoriadna situácia bola odvolaná z dôvodu pominutia okolnosti jej vyhlásenia.

Búrka spôsobila poškodenie striech na objektoch, vyvrátenie a polámanie stromov a konárov, ktoré zablokovali prejazd cestných komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev, ako aj intenzívne znečistenie komunikácií a verejných priestranstiev.
.

Neprehliadnite

VIDEO: TRAGICKÝ POŽIAR V CENTRE BRUSELU: Hlásia obete a nezvestných

Pellegrini položil v Azerbajdžane základný kameň školy M. R. Štefánika

Program semifinále MS v stredu 15. júla

FOTO: POSLEDNÝ BEH S BÝKMI: Medzi zranenými je aj 86-ročný Brit