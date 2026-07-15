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Primátor Prešova odvolal mimoriadnu situáciu po búrke zo začiatku júla
Búrka spôsobila poškodenie striech na objektoch, vyvrátenie a polámanie stromov a konárov, ktoré zablokovali prejazd cestných komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev.
Autor TASR
Prešov 15. júla (TASR) - Primátor Prešova František Oľha v utorok (14. 7.) o 13.00 h odvolal na území mesta Prešov mimoriadnu situáciu. Bola vyhlásená 1. júla o 18.00 h po intenzívnej búrke spojenej so silným krupobitím, ktorá sa prehnala mestom Prešov. Ako TASR informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, mimoriadna situácia bola odvolaná z dôvodu pominutia okolnosti jej vyhlásenia.
Búrka spôsobila poškodenie striech na objektoch, vyvrátenie a polámanie stromov a konárov, ktoré zablokovali prejazd cestných komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev, ako aj intenzívne znečistenie komunikácií a verejných priestranstiev.
Búrka spôsobila poškodenie striech na objektoch, vyvrátenie a polámanie stromov a konárov, ktoré zablokovali prejazd cestných komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev, ako aj intenzívne znečistenie komunikácií a verejných priestranstiev.