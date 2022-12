Primátor Prstek: Mestu Šaštín-Stráže hrozí platobná neschopnosť

Šaštín-Stráže 21. decembra (TASR) – Mestu Šaštín-Stráže v okrese Senica hrozí platobná neschopnosť. Pre TASR to uviedol novozvolený primátor mesta Radovan Prstek.



"Vedel som, že mesto nie je po ekonomickej stránke v dobrej kondícii, ale nečakal som, že je situácia tak kritická. Mesto sa dostáva do absolútnej platobnej neschopnosti, naozaj dlžíme takmer všetkým. Či už inštitúciám, organizáciám, podnikateľom, ale aj drobným dodávateľom," uviedol Prstek.



Ako doplnil, dlhy má mesto aj za komunálny odpad a za jeho vývoz. "Problémom sú nízke príjmy mesta. Ale napríklad pri komunálnom odpade a daniach je situácia taká, že len pri týchto dvoch položkách dlžia obyvatelia mestu viac ako 100.000 eur," informoval primátor.



Prstek už na pozícii primátora pôsobil v rokoch 2010 až 2014 a po ôsmich rokoch sa na túto pozíciu vrátil. "Neplánoval som sa vrátiť, ale stagnácia mesta a najmä úbytok obyvateľstva, keď sme klesli s počtom obyvateľstva pod 5000, ma presvedčila ísť kandidovať. Práve preto je najväčšou prioritou, na ktorú sa chcem sústrediť, výstavba nájomných bytov a domov pre mladé rodiny," uviedol pre TASR primátor.



Ako doplnil, najbližšie dva až tri roky vidí možný rozvoj len za pomoci investorov. "Intenzívne s nimi už rokujem o možnej spolupráci. Najbližšie obdobie bude pre samosprávy totiž veľmi náročné. Budú naozaj len zabezpečovať chod toho, čo im vyplýva z povinností," povedal primátor.



Okrem toho vidí Prstek ako ďalšiu prioritu infraštruktúru. "Za osem rokov sa nevybudoval meter kanalizácie. Veľké problémy máme s čistiarňou odpadových vôd. Tú musím riešiť prioritne, lebo investori neprídu do mesta alebo obce, kde nie je dostatočná infraštruktúra. Riešime aj nových lekárov, chceme sa sústrediť najmä na detských," doplnil primátor.