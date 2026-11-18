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Primátor R. Soboty je vinný z machinácie pri verejnom obstarávaní
Primátor sa mal porušenia zákona dopustiť pri projekte výstavby toboganového komplexu v rekreačnej oblasti Kurinec - Zelená voda, rozsudok si vypočuť neprišiel. Rozhodnutie nie je právoplatné.
Autor TASR
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Revúca 18. novembra (TASR) - Primátor Rimavskej Soboty Jozef Š. je vinný z machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Okresný súd (OS) Rimavská Sobota, pracovisko Revúca mu v stredu vymeral peňažný trest 15.000 eur a zákaz pôsobenia v orgánoch územnej samosprávy na obdobie piatich rokov. Primátor sa mal porušenia zákona dopustiť pri projekte výstavby toboganového komplexu v rekreačnej oblasti Kurinec - Zelená voda, rozsudok si vypočuť neprišiel. Rozhodnutie nie je právoplatné.
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UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.