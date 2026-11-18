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Primátor R. Soboty odmieta závery súdu, chce sa brániť zákonnou cestou
Primátor Rimavskej Soboty čelil obžalobe z machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.
Autor TASR
Rimavská Sobota 18. novembra (TASR) - Primátor Rimavskej Soboty Jozef Š., ktorého v stredu prvostupňový súd uznal za vinného z machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe pri výstavbe toboganového komplexu v rekreačnej oblasti Kurinec - Zelená voda, so závermi súdu nesúhlasí a cíti sa byť nevinný. Rešpektuje však právny poriadok a brániť sa bude výlučne zákonnou cestou. Primátor to uviedol v stanovisku na sociálnej sieti.
„Som presvedčený, že som sa nedopustil žiadneho protiprávneho konania, cítim sa nevinný. Nesúhlasím so závermi, ku ktorým dospel súd prvého stupňa. Celú záležitosť považujem za nespravodlivú a spolitizovanú, ako ma odstrániť z funkcie primátora mesta po 16 rokoch. A viem aj to, komu na tom tak veľmi záleží,“ skonštatoval rimavskosobotský primátor.
Jozef Š. uviedol, že je vždy pripravený svoje rozhodnutia obhájiť a vysvetliť. Podľa vlastných slov sa nebude vzdávať práva na spravodlivý proces ani možnosti dokázať svoju nevinu. „Verím, že odvolacie konanie prinesie dôkladné a nestranné preskúmanie všetkých okolností, dôkazov a súvislostí celého prípadu. Svoju nevinu budem obhajovať s plnou vážnosťou, odhodlaním a dôverou v spravodlivosť,“ poznamenal.
Primátor Rimavskej Soboty čelil obžalobe z machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Okresný súd (OS) Rimavská Sobota, pracovisko Revúca, mu v stredu vymeral peňažný trest 15.000 eur a zákaz pôsobenia v orgánoch územnej samosprávy na obdobie piatich rokov. Prípad súvisí s výstavbou toboganového komplexu na Kurinci, ktorá sa realizovala pred takmer desaťročím. Nezákonné malo byť podľa súdu rozdelenie zákazky na tri časti, pričom časť prác pripadla mestským technickým službám. Zvyšok projektu získali v rámci podlimitných zákaziek dve spoločnosti, ktoré neboli zapísané v registri partnerov verejného sektora. Rozdelením zákazky malo podľa zdôvodnenia súdu dôjsť k vylúčeniu konkurenčného prostredia.
„Som presvedčený, že som sa nedopustil žiadneho protiprávneho konania, cítim sa nevinný. Nesúhlasím so závermi, ku ktorým dospel súd prvého stupňa. Celú záležitosť považujem za nespravodlivú a spolitizovanú, ako ma odstrániť z funkcie primátora mesta po 16 rokoch. A viem aj to, komu na tom tak veľmi záleží,“ skonštatoval rimavskosobotský primátor.
Jozef Š. uviedol, že je vždy pripravený svoje rozhodnutia obhájiť a vysvetliť. Podľa vlastných slov sa nebude vzdávať práva na spravodlivý proces ani možnosti dokázať svoju nevinu. „Verím, že odvolacie konanie prinesie dôkladné a nestranné preskúmanie všetkých okolností, dôkazov a súvislostí celého prípadu. Svoju nevinu budem obhajovať s plnou vážnosťou, odhodlaním a dôverou v spravodlivosť,“ poznamenal.
Primátor Rimavskej Soboty čelil obžalobe z machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Okresný súd (OS) Rimavská Sobota, pracovisko Revúca, mu v stredu vymeral peňažný trest 15.000 eur a zákaz pôsobenia v orgánoch územnej samosprávy na obdobie piatich rokov. Prípad súvisí s výstavbou toboganového komplexu na Kurinci, ktorá sa realizovala pred takmer desaťročím. Nezákonné malo byť podľa súdu rozdelenie zákazky na tri časti, pričom časť prác pripadla mestským technickým službám. Zvyšok projektu získali v rámci podlimitných zákaziek dve spoločnosti, ktoré neboli zapísané v registri partnerov verejného sektora. Rozdelením zákazky malo podľa zdôvodnenia súdu dôjsť k vylúčeniu konkurenčného prostredia.