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Primátor Rajca Peter Hanus bude vo voľbách obhajovať post
Hanus stojí na čele mesta Rajec od konca roku 2022.
Autor TASR
Rajec 26. augusta (TASR) - Primátor mesta Rajec v okrese Žilina Peter Hanus bude v nadchádzajúcich jesenných voľbách obhajovať svoj post. O opätovnej kandidatúre informoval na sociálnej sieti.
Hanus stojí na čele mesta Rajec od konca roku 2022. „Do funkcie som vstupoval s odhodlaním a predstavami, čo všetko by sa dalo v Rajci zmeniť. Dnes do ďalšej kandidatúry vstupujem s niečím navyše - so skúsenosťou. Skúsenosťou z reálnych rozhodnutí, z rokovaní, z prípravy a realizácie projektov, ale aj zo situácií, keď riešenie nebolo jednoduché a nešlo všetko podľa predstáv,“ uviedol Hanus.
Pripomenul, že v poslednom období sa podarilo zrealizovať mnoho vecí, ktoré boli rokmi iba plánmi a vytvoriť tak lepšie podmienky pre život v Rajci. „Viem, že nie všetko sa podarilo. Nie všetky rozhodnutia boli jednoduché a na niektoré veci sa môžeme pozerať rozdielne. Je to prirodzené. Dôležité je, aby sme sa napriek nim dokázali rozprávať, spolupracovať a rozhodovať v prospech mesta,“ dodal Hanus.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra 2026.
Hanus stojí na čele mesta Rajec od konca roku 2022. „Do funkcie som vstupoval s odhodlaním a predstavami, čo všetko by sa dalo v Rajci zmeniť. Dnes do ďalšej kandidatúry vstupujem s niečím navyše - so skúsenosťou. Skúsenosťou z reálnych rozhodnutí, z rokovaní, z prípravy a realizácie projektov, ale aj zo situácií, keď riešenie nebolo jednoduché a nešlo všetko podľa predstáv,“ uviedol Hanus.
Pripomenul, že v poslednom období sa podarilo zrealizovať mnoho vecí, ktoré boli rokmi iba plánmi a vytvoriť tak lepšie podmienky pre život v Rajci. „Viem, že nie všetko sa podarilo. Nie všetky rozhodnutia boli jednoduché a na niektoré veci sa môžeme pozerať rozdielne. Je to prirodzené. Dôležité je, aby sme sa napriek nim dokázali rozprávať, spolupracovať a rozhodovať v prospech mesta,“ dodal Hanus.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra 2026.