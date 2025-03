Primátor Revúcej bude za nehodu, po ktorej nafúkal, stíhaný na slobode

Revúca 7. marca (TASR) - Primátor Revúcej Július Buchta bude za štvrtkovú (6. 3.) nehodu, po ktorej "nafúkal" viac ako jedno promile, stíhaný na slobode. Zo zadržania ho prepustili ešte v piatok predpoludním. Pre TASR to za Krajskú prokuratúru Banská Bystrica potvrdil Jakub Mikuda.



"Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu Revúca prepustil obvinenú osobu zo zadržania na slobodu, a to z dôvodu, že v rámci superskráteného vyšetrovania nebolo možné vykonať všetky potrebné úkony dokazovania v stanovenej lehote 48 hodín od zadržania. Zároveň neboli prítomné dôvody väzobného stíhania," uviedol Mikuda s tým, že vyšetrovanie vo veci bude naďalej pokračovať.



Primátor uplynulý štvrtok popoludní v Revúcej na Tajovského ulici s autom nabúral do plota rodinného domu, po nehode "nafúkal" v prepočte 1,31 promile alkoholu. Polícia ho po udalosti zadržala a obvinila z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.



Buchta je primátorom Revúcej od roku 2018, predtým pôsobil ako viceprimátor. Pôsobí i ako poslanec Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja.