Primátor Revúcej je vo funkcii, nehodu, po ktorej nafúkal, vyšetrujú

Revúca 26. marca (TASR) - Primátor Revúcej Július Buchta po autonehode zo začiatku marca pokračuje vo výkone svojej funkcie. Polícia nehodu, po ktorej primátor nafúkal viac ako jedno promile alkoholu, naďalej vyšetruje.



Radnica ubezpečuje občanov, že chod samosprávy je zabezpečený a mesto si plní všetky svoje úlohy. „Pán primátor si taktiež doposiaľ plní svoje povinnosti a bude viesť mesto až do skončenia vyšetrovania, prípadne do právoplatného rozhodnutia súdu. Samospráva bude v tejto veci postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi a podľa výsledku súdneho konania prijme ďalšie kroky,“ priblížilo mesto.



Vyšetrovanie nehody primátora z prvej polovice marca naďalej pokračuje. Realizované sú procesné úkony, a to najmä výsluchy svedkov. „Po vykonaní výsluchov bude prebiehať ďalšie dokazovanie znaleckým skúmaním,“ dodala pre TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.



Primátor Revúcej mal autonehodu 6. marca popoludní, s autom nabúral do plota rodinného domu. Po nehode mu polícia v dychu namerala v prepočte 1,31 promile alkoholu. Po zadržaní bol obvinený z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, z policajnej cely ho prepustili nasledujúci deň. Podľa prokuratúry nebolo možné v rámci superskráteného vyšetrovania vykonať všetky potrebné úkony dokazovania v stanovenej lehote a zároveň neboli prítomné dôvody väzobného stíhania.