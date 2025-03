Primátor Revúcej autom nabúral do plota domu, nafúkal 1,31 promile

Revúca 7. marca (TASR) - Primátor mesta Revúca Július Buchta mal vo štvrtok (6. 3.) dopravnú nehodu, pri ktorej nabúral do plota rodinného domu. Po nehode nafúkal viac ako jedno promile, udalosť sa zaobišla bez zranení. TASR informáciu potvrdili tri na sebe nezávislé zdroje.



K dopravnej nehode došlo vo štvrtok okolo 16.00 h. "Vodič viedol osobné motorové vozidlo po Tajovského ulici v Revúcej, pričom sa plne nevenoval vedeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke a narazil do oplotenia rodinného domu," informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Mária Faltániová.



Primátor bol po nehode podrobený dychovej skúške, pri ktorej nafúkal v prepočte 1,31 promile alkoholu. Polícia ho obvinila z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. "Vodičovi bola obmedzená osobná sloboda a po vykonaní procesných úkonov bol umiestnený do policajnej cely. Dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania," dodala Faltániová.



Július Buchta je primátorom Revúcej od roku 2018, predtým pôsobil vo funkcii viceprimátora. Tiež je poslancom Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja.