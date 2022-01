Primátor Revúcej: Udalosťou roka 2021 bol zisk titulu Mesto kultúry

Revúca 16. januára (TASR) – Najvýznamnejšou udalosťou minulého roka pre mesto Revúca bol zisk titulu Mesto kultúry 2022. Pre TASR to uviedol primátor mesta Július Buchta s tým, že uplynulý rok bol pre samosprávu náročný, a to najmä z dôvodu pandémie nového koronavírusu.



"Z ôsmich miest sme medzi tri najlepšie postupovali z prvého miesta a som veľmi rád, že sme vo finále zvíťazili nad Banskou Bystricou a Hlohovcom. Pre malé mesto ako Revúca, ktoré má obmedzený rozpočet a možnosti, to považujem za veľký úspech," zhodnotil Buchta. Na realizáciu projektu Prepni na Revúcu získalo mesto od Fondu na podporu umenia žiadanú podporu vo výške viac ako 237.000 eur.



Zisk titulu Mesto kultúry 2022 je podľa primátora pre Revúcu veľká výzva. Snahou samosprávy bude prilákať do regiónu čo najväčší počet návštevníkov a prispieť tak k rozvoju turizmu na Gemeri. "Ako okresné mesto v najmenej rozvinutom okrese máme naozaj problém s nezamestnanosťou, potenciál vidím práve v cestovnom ruchu," dodal Buchta.



Rok 2021 bol však podľa primátora pre samosprávu náročný, a to z dôvodu pandémie nového koronavírusu. "Tá skutočnosť nám veľmi výrazne skomplikovala a poposúvala niektoré projekty, ktoré sme mali tesne pred spustením," vysvetlil Buchta. Ako dodal, ide najmä o revitalizáciu vnútrobloku na sídlisku Západ a výstavbu multifunkčnej športovej haly. Oba projekty chce samospráva realizovať v tomto roku.



Mesto Revúca vlani uskutočnilo investičné akcie v celkovej sume viac ako 2,2 milióna eur. Financie putovali do zberného dvora či vybavenia a rekonštrukcie pivničných priestorov v zariadení opatrovateľskej služby. Najvýznamnejšou investíciou bola podľa primátora rekonštrukcia miestnych komunikácií. V oprave ciest a chodníkov chce mesto pokračovať aj v roku 2022, naplánovaná je tiež výstavba nových parkovísk.