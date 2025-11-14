< sekcia Regióny
Primátor Revúcej viedol MsZ pár minút a zle artikuloval
Revúca 14. novembra (TASR) - Primátor Revúcej Július Buchta viedol štvrtkové (13. 11.) zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ) len niekoľko minút. V úvode zasadnutia zle artikuloval, následne po prestávke a rozhovore s hlavným kontrolórom mesta z rokovania odišiel. Zasadnutie ďalej viedla viceprimátorka, dôvody odchodu primátora poslancom vysvetlené neboli.
Zasadnutie MsZ v Revúcej sa začalo vo štvrtok krátko po 9.00 h. Podľa zvukového záznamu, ktorý samospráva zverejňuje na oficiálnej webovej stránke, viedol primátor rokovanie len krátko v jeho úvode. Po približne ôsmich minútach vyhlásil krátku prestávku. „Aby sme si vedeli technicky usporiadať všetky zmeny, ktoré nastali počas hlasovaní o zmene programu,“ uviedol Buchta. Záznam následne pokračuje ďalším programom, zasadnutie už vedie viceprimátorka Lucia Medvecová.
Primátor Revúcej počas prestávky rokovanie zastupiteľstva opustil, urobil tak po rozhovore s hlavným kontrolórom mesta Dušanom Dorčákom. „Odporučil som pánovi primátorovi, že by nebolo zlé, ak by nechal vedenie schôdze na viceprimátorku z toho dôvodu, že je potrebné prerokovať náročný program a rozpočet mesta, ktorý je jedným z najdôležitejších materiálov,“ uviedol pre TASR Dorčák s tým, že primátorovi dohovoril pre jeho rečový prejav, no nevie, či bol spôsobený zdravotnými problémami alebo iným faktorom.
„Z hľadiska vizuálneho a toho, čo som počula, bolo evidentné, že primátor je pod vplyvom nejakej látky, ktorá mu znemožňovala riadne si plniť svoju funkciu a viesť mestské zastupiteľstvo,“ skonštatovala pre TASR revúcka poslankyňa Jana Ježíková. Podobné podozrenie vyslovila aj poslankyňa Ľubomíra Benešová. „Všetci prítomní sme mohli vidieť, že nie je v konformnej situácii viesť zastupiteľstvo. Bolo na ňom vidieť, že je indisponovaný a má problémy s artikuláciou,“ zhrnula pre TASR.
Primátor Revúcej na otázky TASR v piatok dopoludnia nereagoval, stanovisko poskytol mestský úrad. „Počas úvodu zasadnutia mestského zastupiteľstva boli prítomnými u primátora spozorované komunikačné ťažkosti, v dôsledku ktorých mu bolo doporučené, aby sa rozhodol zasadnutie opustiť,“ uviedla Patrícia Šefranová z kancelárie primátora s tým, že samospráva sa nemôže vyjadrovať k zdravotnému stavu primátora.
Buchta v súčasnosti čelí obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, a to pre dopravnú nehodu z marca, pri ktorej autom narazil do plota rodinného domu. Z miesta udalosti odišiel a vrátil sa až po určitom čase, pri dychovej skúške následne nafúkal 1,31 promile alkoholu. Polícia nehodu naďalej vyšetruje. Primátor sa v auguste vo videu na sociálnej sieti ospravedlnil a priznal, že urobil chyby. Uviedol tiež, že vyhľadal odbornú pomoc, absolvoval liečenie a chce dotiahnuť rozbehnuté projekty.
V súvislosti s dopravnou nehodou už revúcki poslanci hlasovali o uznesení, ktoré odporúčalo primátorovi pozastaviť výkon funkcie do vyšetrenia nehody. Materiál na septembrové zasadnutie MsZ predložila poslankyňa Benešová, poslanci ho neschválili. V reakcii na štvrtkové zasadnutie zastupiteľstva plánuje poslankyňa Ježíková na decembrovom rokovaní MsZ predložiť výzvu na odstúpenie primátora. „Pripravím aj etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy, ktorý predložím. Doteraz nebolo potrebné ho mať, ale evidentne je situácia taká, že by sme ho mali mať,“ doplnila mestská poslankyňa.
Buchta v súčasnosti čelí obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, a to pre dopravnú nehodu z marca, pri ktorej autom narazil do plota rodinného domu. Z miesta udalosti odišiel a vrátil sa až po určitom čase, pri dychovej skúške následne nafúkal 1,31 promile alkoholu. Polícia nehodu naďalej vyšetruje. Primátor sa v auguste vo videu na sociálnej sieti ospravedlnil a priznal, že urobil chyby. Uviedol tiež, že vyhľadal odbornú pomoc, absolvoval liečenie a chce dotiahnuť rozbehnuté projekty.
V súvislosti s dopravnou nehodou už revúcki poslanci hlasovali o uznesení, ktoré odporúčalo primátorovi pozastaviť výkon funkcie do vyšetrenia nehody. Materiál na septembrové zasadnutie MsZ predložila poslankyňa Benešová, poslanci ho neschválili. V reakcii na štvrtkové zasadnutie zastupiteľstva plánuje poslankyňa Ježíková na decembrovom rokovaní MsZ predložiť výzvu na odstúpenie primátora. „Pripravím aj etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy, ktorý predložím. Doteraz nebolo potrebné ho mať, ale evidentne je situácia taká, že by sme ho mali mať,“ doplnila mestská poslankyňa.