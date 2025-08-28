< sekcia Regióny
Primátor Revúcej za nehodu nečelí obvineniu
Primátor Revúcej mal autonehodu 6. marca popoludní, s autom nabúral do plota rodinného domu.
Autor TASR
Banská Bystrica 28. augusta (TASR) - Primátor Revúcej Július Buchta nečelí obvineniu za marcovú dopravnú nehodu, po ktorej nafúkal viac ako jedno promile alkoholu. Prokurátor obvinenie z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky zrušil ešte v apríli. Primátor nefúkal bezprostredne po nehode, prípad je naďalej v štádiu vyšetrovania. Vyplýva to zo stanovísk, ktoré TASR poskytla Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici.
Primátor Revúcej mal autonehodu 6. marca popoludní, s autom nabúral do plota rodinného domu. Polícia v tom čase informovala, že počas dokumentovania dopravnej nehody bol podrobený dychovej skúške, pri ktorej nafúkal v prepočte 1,31 promile alkoholu. Primátora po zadržaní obvinili z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, z policajnej cely ho prepustili nasledujúci deň. Podľa prokuratúry nebolo možné v rámci superskráteného vyšetrovania vykonať všetky potrebné úkony dokazovania v stanovenej lehote a zároveň neboli prítomné dôvody väzobného stíhania.
Obvinenie voči Buchtovi bolo zrušené 16. apríla uznesením dozorujúceho prokurátora Okresnej prokuratúry Rimavská Sobota na základe sťažnosti primátora. „Vodič z miesta udalosti odišiel a vrátil sa až po určitom čase, v dôsledku čoho neboli dychové skúšky s pozitívnym výsledkom vykonané bezprostredne po nehode. V rámci prípravného konania je potrebné dokazovaním ustáliť mieru ovplyvnenia vodiča alkoholom v čase vedenia motorového vozidla,“ priblížil pre TASR Jakub Mikuda z Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici.
Vyšetrovanie marcovej nehody primátora Revúcej naďalej pokračuje. „Prebieha skrátené vyšetrovanie, pričom v rámci dokazovania boli realizované výsluchy svedkov a sú zadovažované ďalšie dôkazy v potrebnom rozsahu. V súčasnosti prebieha znalecké dokazovanie z odboru zdravotníctvo,“ uviedol pre TASR zástupca hovorcu krajskej prokuratúry Roman Krúpa.
Primátor Revúcej sa k nehode z marca po prvýkrát vyjadril v utorok (26. 8.). Vo videu na sociálnej sieti sa ospravedlnil a priznal, že urobil chyby. Uviedol tiež, že vyhľadal odbornú pomoc a absolvoval liečenie.
Primátor Revúcej mal autonehodu 6. marca popoludní, s autom nabúral do plota rodinného domu. Polícia v tom čase informovala, že počas dokumentovania dopravnej nehody bol podrobený dychovej skúške, pri ktorej nafúkal v prepočte 1,31 promile alkoholu. Primátora po zadržaní obvinili z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, z policajnej cely ho prepustili nasledujúci deň. Podľa prokuratúry nebolo možné v rámci superskráteného vyšetrovania vykonať všetky potrebné úkony dokazovania v stanovenej lehote a zároveň neboli prítomné dôvody väzobného stíhania.
Obvinenie voči Buchtovi bolo zrušené 16. apríla uznesením dozorujúceho prokurátora Okresnej prokuratúry Rimavská Sobota na základe sťažnosti primátora. „Vodič z miesta udalosti odišiel a vrátil sa až po určitom čase, v dôsledku čoho neboli dychové skúšky s pozitívnym výsledkom vykonané bezprostredne po nehode. V rámci prípravného konania je potrebné dokazovaním ustáliť mieru ovplyvnenia vodiča alkoholom v čase vedenia motorového vozidla,“ priblížil pre TASR Jakub Mikuda z Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici.
Vyšetrovanie marcovej nehody primátora Revúcej naďalej pokračuje. „Prebieha skrátené vyšetrovanie, pričom v rámci dokazovania boli realizované výsluchy svedkov a sú zadovažované ďalšie dôkazy v potrebnom rozsahu. V súčasnosti prebieha znalecké dokazovanie z odboru zdravotníctvo,“ uviedol pre TASR zástupca hovorcu krajskej prokuratúry Roman Krúpa.
Primátor Revúcej sa k nehode z marca po prvýkrát vyjadril v utorok (26. 8.). Vo videu na sociálnej sieti sa ospravedlnil a priznal, že urobil chyby. Uviedol tiež, že vyhľadal odbornú pomoc a absolvoval liečenie.