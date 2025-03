Primátor Rimavskej Soboty odvolal z funkcie viceprimátora

Rimavská Sobota 31. marca (TASR) - Primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko odvolal z funkcie druhého viceprimátora mesta Attilu Halásza. O svojom rozhodnutí informoval na sociálnej sieti a na webe mesta, dôvodom má byť podporné hlasovanie bývalého viceprimátora za zriadenie novej súkromnej materskej školy. Podľa Halásza ide len o zámienku a tvrdí, že s primátorom mal v poslednom čase viaceré nezhody.



O odvolaní viceprimátora Halásza informoval primátor na sociálnej sieti ešte v stredu (26. 3.), v pondelok rozhodnutie zverejnil aj na oficiálnej webovej stránke mesta. „Jeho stanoviská i hlasovania na mestskom zastupiteľstve nie sú v súlade s koncepciou rozvoja mesta, ako aj s mojimi cieľmi a plánmi, ktoré sa snažím, ako primátor mesta presadzovať,“ skonštatoval Šimko.



Odvolanie prostredníctvom sociálnej siete hodnotí bývalý viceprimátor ako mimoriadne netradičné. „Oznámiť toto na sociálnej sieti v okresnom meste je absolútne neadekvátne. Dodnes som nedostal žiadne oficiálne vyjadrenie,“ skonštatoval pre TASR v pondelok Halász.



Dôvodom na odvolanie druhého viceprimátora malo byť podľa primátora hlasovanie na marcovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Poslanci mesta diskutovali o zámere zriadenia novej súkromnej materskej školy na Šibeničnom vrchu. Podľa primátora je v mestských škôlkach v súčasnosti približne 100 voľných miest pre deti a v prípade otvorenia novej súkromnej škôlky by musela samospráva niektoré zo svojich zariadení zatvoriť a zamestnancov prepustiť.



Halász pre TASR vysvetlil, že volení zástupcovia samosprávy by mali hájiť záujmy samosprávy aj občanov. Podporou zriadenia škôlky chcel vyhovieť obyvateľom lokality, v ktorej materská škola v súčasnosti chýba. Zriadenie súkromnej materskej školy na Lieskovskej ulici však MsZ nakoniec neschválilo.



Attila Halász bol do funkcie druhého viceprimátora Rimavskej Soboty vymenovaný vo februári 2023. Primátor mesta umožní poslaneckému klubu Alternatíva navrhnúť nového viceprimátora. „Ak ponuku neprijmú, pozíciu druhého viceprimátora zatiaľ neobsadím,“ skonštatoval Šimko.