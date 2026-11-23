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Primátor Sabinova M. Repaský a mestskí poslanci zložili sľub
Repaský sa poďakoval obyvateľom za opätovnú dôveru a poslankyniam a poslancom zablahoželal k zvoleniu.
Autor TASR
Sabinov 23. novembra (TASR) - Primátor Sabinova Michal Repaský a mestskí poslanci zložili v pondelok na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva slávnostný sľub. Repaský začal svoje tretie volebné obdobie. Medzi priority na najbližšie štyri roky zaradil rozvoj bývania a dopravnej infraštruktúry, pokračovanie v obnove zimného štadióna, ako aj prípravu výstavby priemyselného parku.
Repaský sa poďakoval obyvateľom za opätovnú dôveru a poslankyniam a poslancom zablahoželal k zvoleniu. „Voľby sa skončili, sľubovať už netreba, ale naopak je potrebné svoje sľuby začať plniť. Teším sa na našu spoluprácu,“ povedal.
Za výsledky uplynulého volebného obdobia označil okrem iného výmenu technológie chladenia na zimnom štadióne, rekonštrukciu budovy mestského úradu či obnovu nemeckého evanjelického kostola. Pripomenul aj opravu strechy zvonice v centre mesta. Samospráva chce podľa neho získať peniaze na komplexnú rekonštrukciu tejto kultúrnej pamiatky.
„Budeme pokračovať v modernizácii cestnej infraštruktúry, v obnove nášho zimného štadióna a vo výstavbe nového bytového domu s 24 bytmi. Zároveň chceme ďalej rozvíjať infraštruktúru pre individuálne bývanie v rodinných domoch,“ uviedol Repaský. Pri príprave výstavby priemyselného parku a získavaní investorov avizoval spoluprácu s Ministerstvom hospodárstva SR. Medzi ďalšie plány zaradil vodozádržné opatrenia a posilnenie opatrovateľskej služby v domácom prostredí.
V 15-člennom mestskom zastupiteľstve získali väčšinu nezávislí, ktorým pripadlo deväť mandátov. Vo voľbách uspeli Marek Hrabčák, Alžbeta Šoltisová, Katarína Kurucová, Marián Valkovič, Juraj Ružbarský, Stanislav Vaňo, Zuzana Palenčárová, Radoslav Ernst a Peter Vojtek.
Za KDH získali mandát Jozef Potocký a Jozef Kolarčík. Za koalíciu Demokrati, Progresívne Slovensko a DS-ODS boli zvolení Miroslava Mašlejová a Erik Radačovský, ktorý sa uchádzal aj o post primátora. Za Hlas-SD uspel Miroslav Fabián a za SNS Ladislav Haluška.
Repaský ako nezávislý kandidát získal v primátorských voľbách 24. októbra celkovo 2168 hlasov, čo predstavuje 57,69 percenta. Radačovského (Demokrati, Progresívne Slovensko, DS-ODS, Za ľudí) podporilo 1590 voličov (42,30 percenta). Volebná účasť v Sabinove dosiahla 42,08 percenta.
Repaský sa poďakoval obyvateľom za opätovnú dôveru a poslankyniam a poslancom zablahoželal k zvoleniu. „Voľby sa skončili, sľubovať už netreba, ale naopak je potrebné svoje sľuby začať plniť. Teším sa na našu spoluprácu,“ povedal.
Za výsledky uplynulého volebného obdobia označil okrem iného výmenu technológie chladenia na zimnom štadióne, rekonštrukciu budovy mestského úradu či obnovu nemeckého evanjelického kostola. Pripomenul aj opravu strechy zvonice v centre mesta. Samospráva chce podľa neho získať peniaze na komplexnú rekonštrukciu tejto kultúrnej pamiatky.
„Budeme pokračovať v modernizácii cestnej infraštruktúry, v obnove nášho zimného štadióna a vo výstavbe nového bytového domu s 24 bytmi. Zároveň chceme ďalej rozvíjať infraštruktúru pre individuálne bývanie v rodinných domoch,“ uviedol Repaský. Pri príprave výstavby priemyselného parku a získavaní investorov avizoval spoluprácu s Ministerstvom hospodárstva SR. Medzi ďalšie plány zaradil vodozádržné opatrenia a posilnenie opatrovateľskej služby v domácom prostredí.
V 15-člennom mestskom zastupiteľstve získali väčšinu nezávislí, ktorým pripadlo deväť mandátov. Vo voľbách uspeli Marek Hrabčák, Alžbeta Šoltisová, Katarína Kurucová, Marián Valkovič, Juraj Ružbarský, Stanislav Vaňo, Zuzana Palenčárová, Radoslav Ernst a Peter Vojtek.
Za KDH získali mandát Jozef Potocký a Jozef Kolarčík. Za koalíciu Demokrati, Progresívne Slovensko a DS-ODS boli zvolení Miroslava Mašlejová a Erik Radačovský, ktorý sa uchádzal aj o post primátora. Za Hlas-SD uspel Miroslav Fabián a za SNS Ladislav Haluška.
Repaský ako nezávislý kandidát získal v primátorských voľbách 24. októbra celkovo 2168 hlasov, čo predstavuje 57,69 percenta. Radačovského (Demokrati, Progresívne Slovensko, DS-ODS, Za ľudí) podporilo 1590 voličov (42,30 percenta). Volebná účasť v Sabinove dosiahla 42,08 percenta.