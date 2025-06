Primátor Sabinova verí, že vláda načrtne riešenia pre región

Pečovská Nová Ves 4. júna (TASR) - Primátor Sabinova Michal Repaský verí, že vláda na výjazdovom rokovaní načrtne riešenia pre región, napríklad v oblasti infraštruktúry či zachovania služieb. V súvislosti s rozdeľovanými vládnymi dotáciami pre miestne projekty samospráv uviedol, že každé externé euro má zmysel, ak je účelne a zmysluplne vynaložené pre občanov v meste. Primátor mesta Lipany Vladimír Jánošík dodal, že aj keď ide o menšie sumy, sú to najrýchlejšie získané peniaze, ktoré vedia v regióne mať. Uviedli to pred stredajším výjazdovým rokovaním vlády SR v Pečovskej Novej Vsi.



„Je toho veľa, čo očakávame. Samozrejme, nie je to len finančná pomoc, ale situácia je v okrese naozaj zložitá. Verím, že nejaké riešenia nám vláda načrtne, potrebujeme riešiť ako infraštruktúru, tak zachovávať služby. Potrebujeme si zo zákona plniť úlohu a v dnešnej dobe to nie je ľahké, pretože konsolidácia sa dotýka každého z nás,“ uviedol pred rokovaním vlády primátor Sabinova. Ocenil, že vláda pomohla samosprávam aj s 800-eurovým príspevkom pre zamestnancov.



Primátor mesta Lipany si cení aj vládnu podporu pre projekty samospráv v regióne. „Aj iní starostovia vám povedia, že radšej mať 10.000 eur až 15.000 eur v týždni a vieme ich do mesiaca použiť, ako čakať rok - dva na 100.000 eur. Vieme, aký je postup eurofondov na Slovensku. Niekedy to je rýchlejšie a niekedy to je naozaj veľmi zdĺhavé, takže pre mňa je toto priorita,“ dodal Jánošík.