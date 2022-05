Primátor Šale: Štát vyberá peniaze zo samospráv ako z bankomatu

Šaľa 19. mája (TASR) – Mesto Šaľa sa pripojilo k Združeniu miest a obcí Slovenska (ZMOS) a vo štvrtok vstúpilo do štrajkovej pohotovosti. "Ak sa niečo neudeje do konca júna, tak sme pripravení na ostrý štrajk," povedal primátor Šale Jozef Belický. Podľa jeho slov samosprávy štrajkovou pohotovosťou reagujú na dianie na Slovensku v posledných dvoch rokoch.



Primátor Šale tvrdí, že samosprávy dlhodobo financujú prenesené úlohy štátu z prostriedkov, ktoré získavajú z originálnych kompetencií. "Nie všetky prenesené úlohy sú prefinancované štátom, hoci nám to garantuje Ústava SR. O dôležitosti samospráv sme sa mohli presvedčiť pri rôznych opatreniach v rámci pandémie, či už to bolo testovanie, očkovanie. Teraz v súvislosti s utečeneckou krízou nebyť samospráv, podpora zo strany štátu pre utečencov neexistuje. Napriek tomu sme terčom rôznych vyhlásení, ktoré nemajú nič spoločné s realitou," povedal Belický.



Šaliansky primátor zároveň upozorňuje, že si štát získava verejnú priazeň tým, že bude podporovať ľudí z peňazí, ktoré vezme samosprávam. "Ale my tiež podporujeme rodiny, ktoré potrebujú životné prostredie, cesty, bývanie, osvetlenie, školy, detské ihriská. Toto sú naše kompetencie a na tejto falošnej hre sa nebudeme zúčastňovať. Štát namiesto podpory rozvoja samospráv hľadá spôsob, ako vybrať peniaze zo samospráv ako z bankomatu," zhodnotil Belický.