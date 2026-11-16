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Primátor Senca P. Kvál i mestskí poslanci zložili sľub

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Senecké jazerá. Foto: TASR/Eduard Fašung

V poslaneckom zbore majú najväčšie zastúpenie poslanci, ktorí, rovnako ako samotný šéf mestskej samosprávy, kandidovali ako nezávislí.

Autor TASR
Bratislava 16. novembra (TASR) - Opätovne zvolený primátor Senca Pavol Kvál sa oficiálne ujal vedenia mesta na ďalšie štvorročné volebné obdobie. Stalo sa tak na pondelkovom ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Spolu s ním zložili sľub aj všetci poslanci z 21-členného poslaneckého zboru.

V poslaneckom zbore majú najväčšie zastúpenie poslanci, ktorí, rovnako ako samotný šéf mestskej samosprávy, kandidovali ako nezávislí. V mestskom zastupiteľstve je ich desať. Avšak iba i jedného menej, deväť, je poslancov z koalície SaS, PS, Maďarské fórum, OKS a DS-ODS. Jeden z poslancov kandidoval za Maďarskú alianciu a rovnako jeden za stranu Starostovia a nezávislí kandidáti. V poslaneckom zbore je šesť žien a 15 mužov.

Prioritami pre mestskú samosprávu zostávajú rozrobené projekty, najmä rekonštrukcia a prístavba Polikliniky Senec, výstavba základnej školy a telocvične na Záhradníckej ulici a rekonštrukcia a dobudovanie prestupného autobusového terminálu s parkovacím domom na Šafárikovej ulici. Prvou výzvou bude podľa mesta schválenie rozpočtu na rok 2027, ktorého súčasťou budú aj spomenuté priority.
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