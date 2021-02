Primátor Senice apeloval, aby sa otvorili nové MOM v okrese

Senica 18. februára (TASR) – Primátor mesta Senica Martin Džačovský v mene starostov a primátorov okresu Senica apeloval v otvorenom liste na ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO), aby boli v okrese urýchlene zriadené ďalšie trvalé odberné miesta pre potreby antigénového testovania. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



V celom okrese Senica funguje päť takzvaných trvalých mobilných odberných miest (MOM), ktoré sú prevádzkované na základe zmluvy s ministerstvom zdravotníctva. Štyri v Senici a jedno v Šaštíne-Strážach. "V našom okrese sa pomocou antigénových testov otestuje týždenne približne 31.000 ľudí. A to vrátane kapacít odberných miest, ktoré ako samosprávy len v tomto roku od posledného januárového víkendu pravidelne v týždenných cykloch organizujeme," uviedol Džačovský.



Ako doplnil, samosprávy sa musia venovať aj inej práci. "Aby sme nesústredili všetky sily len do plošných testovaní, po jednoduchých matematických prepočtoch potrebujeme, aby v okrese bolo štátom zmluvne zastrešených aspoň 19 MOM. Navrhujeme, aby takéto odberné miesta boli zriadené aj do menších sídel, ktoré majú menej ako 5000 obyvateľov. Konkrétne v našom okrese požadujeme zriadenie nových odberných miest aj do spádových obcí Kúty a Borský Mikuláš. Tie majú síce menej ako 5000 obyvateľov, ale ide o takzvané spádové obce so 4000 obyvateľmi," doplnil primátor Senice.



"Ministerstvo zdravotníctva SR zriadilo do tejto chvíle viac ako 740 mobilných odberových miest, ktoré aktívne fungujú a testujú ľudí po celej krajine. Zoznam je k dispozícii a pravidelne aktualizovaný na www.health.gov.sk/?ag-mom," uviedla v reakcii hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová.



Doplnila, že tieto mobilné odberové miesta sú financované paušálne zo štátneho rozpočtu. "K dispozícii sú aj ďalšie miesta na testovanie, ktoré sú v praxi na základe povolenia od regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ). Regionálne úrady dali len za mesiac január viac ako 1400 takýchto povolení. Prácu miest, obcí a samospráv si vážime a ďakujeme za to, že pomáhajú chrániť zdravie a životy ľudí v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19," informovala hovorkyňa ministerstva.