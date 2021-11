Primátor Senice: Výpadok pri reforme by bol viac ako 700.000 eur

Senica 17. novembra (TASR) – Pri predstavovaní daňovej reformy minister financií Igor Matovič (OĽANO) uviedol, že časť zvýšených nákladov na štátny rozpočet by znášali samosprávy. Podľa primátora mesta Senica Martina Džačovského by to pre Senicu bol výpadok príjmov vo výške viac ako 700.000 eur.



"Výpadok vo výške 200 miliónov eur, ktorý bol prezentovaný pre samosprávy s tým, že by to mestá, obce a samosprávne kraje nepocítili, nie je úplne tak pravda. V meste, akým je Senica s 20.000 obyvateľmi, by sme mali problém zostaviť rozpočet, aby sme z bežných príjmov pokryli bežné výdavky," uviedol Džačovský.



Ako doplnil, mestu by nezostali žiadne finančné prostriedky na investície. "Ak chceme podporiť rodiny, mali by mať kde športovať. Potrebujeme zrekonštruovať športovú halu, zimný štadión a máme ďalšie športoviská, ktoré je potrebné vytvoriť. Niektoré už máme zrekonštruované, ale pri takomto rozpočte by nám nezostalo na priebežnú údržbu, čo by zvyšovalo tlak na budúce vysoké investície do veľkých rekonštrukcií. Takýto návrh by pre nás bol až likvidačný," informoval primátor Senice.



Veľkým problémom je v súčasnosti fakt, že už v súčasnosti sa náklady zvyšujú. "Ak by nastal pokles príjmov, ktorý by pre naše mesto znamenal približne 700.000 eur, bežný príjmový rozpočet by nebol v dostatočnej výške a museli by sme si na bežný chod mesta požičiavať," vysvetlil Džačovský.



"Mrzí ma, že aj táto vláda pokračuje v prijímaní rozhodnutí s vplyvom na rozpočty obcí, miest a krajov bez akejkoľvek konzultácie so zainteresovanými. Zmeny sa nemôžu diať na úkor rozpočtov samospráv. Je to v priamom rozpore s ustanoveniami Európskej charty miestnej samosprávy, ku ktorej je aj Slovenská republika viazaná. Malo by ísť o 200 miliónov eur a ako tradične neboli predstavené žiadne kompenzačné opatrenia," informoval predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.



Ako doplnil, po druhej časti je však predčasné hovoriť o komplexnom dosahu na samosprávy. "Ak bude celá reforma rozpočtovo neutrálna, združenie krajov SK8 si vie predstaviť začať o nej diskutovať," doplnil Viskupič.