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Primátor Stropkova a poslanci mestského zastupiteľstva zložili sľub
V najbližšom období sa chce zamerať na pokračovanie v konkrétnych projektoch zvyšujúcich kvalitu života a zároveň sa sústrediť na nové ekonomické, energetické a bezpečnostné výzvy.
Autor TASR
Stropkov 17. novembra (TASR) - Primátor Stropkova Ondrej Brendza a poslanci mestského zastupiteľstva zložili v utorok na ustanovujúcom zasadnutí sľub. Brendza začal svoje štvrté volebné obdobie, mestské zastupiteľstvo má po novom 12 poslancov, o šesť menej ako v predchádzajúcom období. TASR o tom informoval hovorca mesta Peter Novák.
„Počas uplynulých 12 rokov sme rozvoj Stropkova stavali na konkrétnych projektoch a investíciách. Ako som však viackrát zdôraznil, dnes už nestačí uvažovať iba nad tým, čo nové postavíme či zrekonštruujeme. Podmienky fungovania miest sa menia rýchlejšie, než sme boli zvyknutí. Energetická neistota, napäté verejné rozpočty, bezpečnostné riziká, klimatické zmeny či technologický vývoj prinášajú výzvy, na ktoré musíme vedieť reagovať. Stropkov nemôže čakať so založenými rukami, že sa o nás postará štát alebo Európska únia,“ zdôraznil Brendza vo svojom príhovore.
V najbližšom období sa chce zamerať na pokračovanie v konkrétnych projektoch zvyšujúcich kvalitu života a zároveň sa sústrediť na nové ekonomické, energetické a bezpečnostné výzvy.
Tamojšie mestské zastupiteľstvo má po novom 12 poslancov, čo je o šesť menej ako v predchádzajúcom volebnom období, keďže počet obyvateľov mesta klesol pod 10.000. Noví poslanci boli zároveň volení v jednom volebnom obvode, na rozdiel od doterajších desiatich. Z predchádzajúceho obdobia obhájili svoj mandát deviati poslanci.
Najpočetnejšie zastúpenie budú mať siedmi nezávislí, tri mandáty získalo KDH, po jednom Hlas-SD a koalícia PS, Demokrati. Na ustanovujúcom zasadnutí poveril Brendza svojím zastupovaním poslanca Daniela Hubáča (nezávislý), ktorý začína svoj piaty poslanecký mandát.
Vzhľadom na zníženie počtu poslancov bude mať stropkovská mestská rada o jedného člena menej ako doteraz. Za jej členov poslanci spomedzi seba zvolili Róberta Jankaniča, Milana Pavúka (obaja nezávislí) a Janu Slivkovú (KDH). Z titulu funkcie viceprimátora bude štvrtým členom rady Daniel Hubáč.
Pri zastupiteľstve bude pracovať päť komisií zložených z poslancov a odbornej verejnosti. Poslanci na rokovaní schválili ich zloženie.
Posledným bodom ustanovujúceho zasadnutia bolo schválenie platu primátora. Podľa predloženého návrhu bol Brendzovi ponechaný doterajší plat predstavujúci 2,60-násobok priemernej mzdy v hospodárstve za predchádzajúci rok navýšený o 40 percent.
Najbližšie pracovné zasadnutie poslancov je naplánované na 14. decembra, na ktorom sa budú zaoberať rozpočtom na budúci rok.
Brendza (nezávislý) v októbrových komunálnych voľbách obhájil funkciu primátora so ziskom 2389 hlasov, čo predstavovalo 72,02 percenta. Jeho protikandidát Maroš Klika (Smer-SD) získal 928 hlasov, teda 27,97 percenta.
„Počas uplynulých 12 rokov sme rozvoj Stropkova stavali na konkrétnych projektoch a investíciách. Ako som však viackrát zdôraznil, dnes už nestačí uvažovať iba nad tým, čo nové postavíme či zrekonštruujeme. Podmienky fungovania miest sa menia rýchlejšie, než sme boli zvyknutí. Energetická neistota, napäté verejné rozpočty, bezpečnostné riziká, klimatické zmeny či technologický vývoj prinášajú výzvy, na ktoré musíme vedieť reagovať. Stropkov nemôže čakať so založenými rukami, že sa o nás postará štát alebo Európska únia,“ zdôraznil Brendza vo svojom príhovore.
V najbližšom období sa chce zamerať na pokračovanie v konkrétnych projektoch zvyšujúcich kvalitu života a zároveň sa sústrediť na nové ekonomické, energetické a bezpečnostné výzvy.
Tamojšie mestské zastupiteľstvo má po novom 12 poslancov, čo je o šesť menej ako v predchádzajúcom volebnom období, keďže počet obyvateľov mesta klesol pod 10.000. Noví poslanci boli zároveň volení v jednom volebnom obvode, na rozdiel od doterajších desiatich. Z predchádzajúceho obdobia obhájili svoj mandát deviati poslanci.
Najpočetnejšie zastúpenie budú mať siedmi nezávislí, tri mandáty získalo KDH, po jednom Hlas-SD a koalícia PS, Demokrati. Na ustanovujúcom zasadnutí poveril Brendza svojím zastupovaním poslanca Daniela Hubáča (nezávislý), ktorý začína svoj piaty poslanecký mandát.
Vzhľadom na zníženie počtu poslancov bude mať stropkovská mestská rada o jedného člena menej ako doteraz. Za jej členov poslanci spomedzi seba zvolili Róberta Jankaniča, Milana Pavúka (obaja nezávislí) a Janu Slivkovú (KDH). Z titulu funkcie viceprimátora bude štvrtým členom rady Daniel Hubáč.
Pri zastupiteľstve bude pracovať päť komisií zložených z poslancov a odbornej verejnosti. Poslanci na rokovaní schválili ich zloženie.
Posledným bodom ustanovujúceho zasadnutia bolo schválenie platu primátora. Podľa predloženého návrhu bol Brendzovi ponechaný doterajší plat predstavujúci 2,60-násobok priemernej mzdy v hospodárstve za predchádzajúci rok navýšený o 40 percent.
Najbližšie pracovné zasadnutie poslancov je naplánované na 14. decembra, na ktorom sa budú zaoberať rozpočtom na budúci rok.
Brendza (nezávislý) v októbrových komunálnych voľbách obhájil funkciu primátora so ziskom 2389 hlasov, čo predstavovalo 72,02 percenta. Jeho protikandidát Maroš Klika (Smer-SD) získal 928 hlasov, teda 27,97 percenta.