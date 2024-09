Primátor Šurian vyzval na vecnú diskusiu o výstavbe Industrial parku

Šurany 27. septembra (TASR) - Mesto Šurany očakáva, že investor, ktorý chce na jeho území postaviť závod na výrobu batériových článkov, bude garantovať jeho prevádzku v súlade so zákonnými limitmi ochrany životného prostredia. Konštatuje sa to v stanovisku primátora Šurian Marcela Filagu k pripravovanej výstavbe Industrial Parku.



Primátor zároveň zdôraznil, že o tejto strategickej investícii rozhodla vláda Slovenskej republiky a nie mesto Šurany. Reagoval tak na kritiku časti verejnosti, ktorá žiadala, aby radnica výstavbe závodu zabránila. "Mesto Šurany v zmysle legislatívy na túto investíciu reaguje a snaží sa v intenciách zákonov správať zodpovedne. Je potrebné pripomenúť, aké sú kompetencie samosprávy, pretože v súčasnej vypätej atmosfére sa v Šuranoch a blízkom okolí takmer všetko, čo sa deje v súvislosti s výstavbou baterkárne, pripisuje nášmu mestu," skonštatoval Filaga.



Primátor upozornil na skutočnosť, že investíciu spoločnosti Gotion InoBat Batteries (GIB) schválila vláda a jej prípravu realizuje štátna spoločnosť MH Invest II, s. r. o. "Medzi úlohy mesta Šurany vo vzťahu k Industrial Parku patrí schvaľovanie zmien v územných plánoch, vydávanie povolení v súlade s legislatívou a pripomienkovanie projektu," vysvetlil Filaga.



Podľa jeho slov patrí ku kľúčovým pripomienkam mesta požiadavka na vybudovanie obchvatu Šurian. "Jednou z rozhodujúcich pripomienok nášho mesta je aj dôrazná požiadavka, aby pri veľkej štúdii posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) bola vzatá do úvahy dvojnásobná uvažovaná výrobná kapacita 40 GWh," doplnil primátor.



Časť verejnosti s výstavbou Industrial parku nesúhlasí. Iniciatíva Chránime si naše už proti zámeru spustila petíciu, ktorú podpísalo viac ako 11.000 ľudí. S otvoreným listom sa obrátila aj na premiéra Roberta Fica. Podľa autorov listu bude mať výstavba závodu na výrobu batériových článkov zásadný dopad na kvalitu ovzdušia, spodnej vody a pôdy. Investičný zámer je podľa nich vypracovaný účelovo, tendenčne a nekvalitne, s množstvom podhodnotených chemických vstupov. "V Šuranoch nám ide o život," konštatujú predstavitelia iniciatívy v liste.



Podľa šurianskeho primátora je potrebné dostať diskusiu o výstavbe Industrial parku do vecnej roviny. "Aby búrlivé emócie, ktoré proces prípravy baterkárne sprevádzajú, nahradila zrozumiteľná a vecná vzájomná komunikácia," dodal Filaga.