Primátor Trebišova M. Čižmár kandiduje bez súperov

Trebišov 31. augusta (TASR) – Post primátora Trebišova chce v jesenných voľbách obhájiť Marek Čižmár, a to opäť ako nezávislý kandidát. Ide pritom o jediného kandidáta, keďže nikto ďalší sa do volebného súboja neprihlásil. Po uplynutí termínu odovzdania kandidátnych listín to v stredu pre TASR potvrdila hovorkyňa trebišovskej radnice Martina Mištaničová.



Trebišovčania si budú v jesenných komunálnych voľbách okrem primátora voliť aj 24 mestských poslancov v dvoch volebných obvodoch. Kandidátov na poslancov je 71, najväčší počet z nich má strana Občianski demokrati Slovenska, 12.



"Nateraz ide o osoby, respektíve politické subjekty, ktoré predložili svoje kandidátne listiny do zákonom stanoveného termínu. To, či budú považovaní aj za reálnych kandidátov, bude zrejmé po prvom zasadnutí mestskej volebnej komisie, kandidátne listiny preskúma a rozhodne o ich registrácii," uviedla hovorkyňa.



Pred štyrmi rokmi sa o kreslo trebišovského primátora uchádzali štyria kandidáti.