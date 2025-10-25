< sekcia Regióny
Primátor Trebišova odmieta tvrdenia o sťahovaní Rómov z Luníka
Zvýšené počty členov rómskeho etnika v centre mesta každý mesiac súvisia s vyplácaním sociálnych dávok, ktoré sú prijímateľom adresované už len cez účty.
Autor TASR
Trebišov 25. októbra (TASR) - Primátor Trebišova Marek Čižmár odmietol ako nezmysel údajné hodnoverné informácie na sociálnych sieťach o príchode stoviek až tisícov rómskych obyvateľov z košického Luníka IX do Trebišova, za ktorým je vraj rozhodnutie vedenia mesta, respektíve jeho primátora.
„Je to len bohapusté klamstvo a zavádzanie, pretože žiadne takéto sťahovanie sa neuskutočnilo, neuskutočňuje a ani sa neuskutoční,“ uviedol Čižmár s tým, že ide o formu predvolebnej kampane použitú už v minulosti.
Poukázal na to, že zvýšené počty členov rómskeho etnika v centre mesta každý mesiac súvisia s vyplácaním sociálnych dávok, ktoré sú prijímateľom adresované už len cez účty. „A keďže pobočky bánk a bankomaty v okolitých obciach sa nenachádzajú, výber peňazí realizujú okrem iného zvýšené počty takýchto skupín občanov, napríklad z Lastoviec, Nižného Žipova či Hrčeľa, práve v našom meste,“ uviedol vo vyjadrení na sociálnej sieti.
V otázke zvýšenej miery porušovania zákona u niektorých skupín obyvateľstva Čižmár odporúča všímať si aj dianie v okolitých mestách a obciach. „Túto situáciu nespôsobili samosprávy, napriek tomu na ňu upozorňujú a hlavne zdôrazňujú, že sa týka mnohých regiónov, veľkých miest, ale aj obcí a stáva sa závažnou spoločenskou témou,“ skonštatoval. Za klamstvo označil aj anonymné tvrdenia, že sa vraj sťahuje z Trebišova a má postavený dom v inom meste.
„Je to len bohapusté klamstvo a zavádzanie, pretože žiadne takéto sťahovanie sa neuskutočnilo, neuskutočňuje a ani sa neuskutoční,“ uviedol Čižmár s tým, že ide o formu predvolebnej kampane použitú už v minulosti.
Poukázal na to, že zvýšené počty členov rómskeho etnika v centre mesta každý mesiac súvisia s vyplácaním sociálnych dávok, ktoré sú prijímateľom adresované už len cez účty. „A keďže pobočky bánk a bankomaty v okolitých obciach sa nenachádzajú, výber peňazí realizujú okrem iného zvýšené počty takýchto skupín občanov, napríklad z Lastoviec, Nižného Žipova či Hrčeľa, práve v našom meste,“ uviedol vo vyjadrení na sociálnej sieti.
V otázke zvýšenej miery porušovania zákona u niektorých skupín obyvateľstva Čižmár odporúča všímať si aj dianie v okolitých mestách a obciach. „Túto situáciu nespôsobili samosprávy, napriek tomu na ňu upozorňujú a hlavne zdôrazňujú, že sa týka mnohých regiónov, veľkých miest, ale aj obcí a stáva sa závažnou spoločenskou témou,“ skonštatoval. Za klamstvo označil aj anonymné tvrdenia, že sa vraj sťahuje z Trebišova a má postavený dom v inom meste.