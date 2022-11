Primátor Trenčína a mestskí poslanci sa oficiálne ujali mandátu

Trenčín 21. novembra (TASR) - Staronový primátor Trenčína Richard Rybníček (nezávislý) a 22 z 25 zvolených poslancov mestského zastupiteľstva zložili v pondelok na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva sľuby a ujali sa mandátov. Traja poslanci zložia sľub v náhradnom termíne.



Rybníček začal vo funkcii svoje štvrté volebné obdobie. Vo voľbách získal 11.918 hlasov (72,94 %) a porazil svojho jediného protikandidáta Miloša Mičegu (nezávislý). Ten získal 4421 hlasov (27,05 %).



V 25-člennom trenčianskom mestskom zastupiteľstve bude v nasledujúcom štvorročnom období sedieť 17 staronových poslancov (68 %). Devätnásť poslancov (76 %) tvoria nezávislí kandidáti, troch poslancov bude mať Hlas-SD (12 %), dvoch koalícia SaS, KDH, OKS (8 %) a jedného Progresívne Slovensko (4 %).



"Máme pred sebou zložité obdobie. Stojíme pred veľmi ťažkými rozhodnutiami. Nebudú príjemné a nebudú sa všetkým páčiť. Budeme ich však robiť pre všetkých obyvateľov mesta, aby sme ho posunuli dopredu. Od prvých chvíľ sa budem snažiť hovoriť so všetkými otvorene a jasne. Urobím všetko pre to, aby som sa dokázal od všetkých sporov vnútorne odosobniť. Aby to boli len spory myšlienok a argumentov, nie spory osobné," povedal v príhovore Rybníček.