Primátor Trnavy nechce dotovať krajské inštitúcie zníženými daňami

Trnava 1. júla (TASR)- Primátor Trnavy Peter Bročka nevidí žiadny dôvod, aby mesto naďalej dotovalo kultúrne i zdravotnícke inštitúcie iných zriaďovateľov formou zníženej dane z nehnuteľnosti. Reagoval tak v utorok (30. 6.) počas zasadnutia mestského zastupiteľstva na návrh poslanca Rastislava Mráza, aby dostali úľavu na tejto dani, keďže to ohrozuje ich činnosť. Od tohto roka Trnava zvýšila daň z nehnuteľnosti o trojnásobok, pri týchto inštitúciách je však nominálny nárast dane v priemere až 2200 percent.



Takýto nárast bol spôsobený tým, že i doteraz tieto inštitúcie mali 98-percentnú zľavu na dani, o pokračovanie čoho žiadal i Mráz za skupinu poslancov. Dorovnanie a následné zvýšenie pre rok 2020 potom vo výsledku vyznelo, že napríklad Galéria Jána Koniarka (GJK) bude platiť 6113 eur namiesto doterajších 200 eur a Fakultná nemocnica Trnava namiesto 5000 eur sumu 117.000 eur. "Na takéto zvýšenie neboli subjekty rozpočtovo pripravené a v zásade naň ani nikdy pripravené nemôžu byť," uviedli poslanci v návrhu na zmenu príslušného všeobecne záväzného nariadenia.



Potvrdil to aj riaditeľ GJK Vladimír Beskid. Pre TASR uviedol, že v meste, ktoré sa ide uchádzať o štatút Európskeho hlavného mesta kultúry 2026 ide o úplne nekultúrny krok. „Dostali sme sa na úroveň komerčných subjektov, neboli vôbec zohľadnené naše špecifiká, je to neprimerané zaťaženie,“ konštatoval. Dodal, že táto situácia ich núti krátiť činnosť, prípadne i mzdy zamestnancom.



Podobne je na tom Západoslovenské múzeum, ktoré má uhradiť mestu sumu 29.000 eur, pričom celkové ročné tržby múzea sú 8000 eur. Mráz sa vo svojom vystúpení odvolal aj na slová Jozefa Viskupiča, predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), ktorý je zriaďovateľom týchto inštitúcií. Podľa neho "mesto Trnava zaviedlo unikát, v ktorom jedna samospráva zdaňuje druhú, rúcajúc tak základné predpoklady na dlhodobú dobrú spoluprácu v prospech obyvateľov mesta".



Primátor na zastupiteľstve oznámil, že na meste bola ustanovená pracovná skupina, ktorá má posúdiť dôsledky zvýšenia dane. Povedal, že je stále otvorený akejkoľvek spolupráci s TTSK, no nevidí opodstatnenie podporovať zariadenia, nad ktorými mesto nemá žiadnu kontrolu. "Roky sme dotovali bez akýchkoľvek benefitov kultúrne inštitúcie, ktoré sú napojené na krajský rozpočet," uviedol Bročka. Situáciu považuje za "totálne neštandardnú". Pripustil, že úprava sadzby od budúceho roka možná je, avšak v inej miere ako v poslaneckom návrhu. Trnava by v tom prihliadala aj na konanie iných krajských miest, kde, ako konštatoval, napríklad Žilina žiadnu podporu touto formou neposkytuje.